RBK sender protest på Henriksens røde kort

Det ble høydramatisk i tilleggstiden i Stavanger. Tripic ble først utvist for en stygg takling på Victor Jensen. Flere RBK-spillere reagerte på situasjonen, og Henriksen fikk selv marsjordre like etter for å ha dyttet til Tripic.

– Vi kommer til å sende inn en protest, sier Rosenborg-trener Kjetil Rekdal til Adresseavisen mandag ettermiddag.

Henriksen hadde ikke gult kort fra før i kampen. RBK-kapteinen og Rekdal omtalte dytten som «soft» i ettertid. De mener det ikke skulle vært mer enn et gult kort.

– Å reagere på en slik grisetakling, er helt naturlig. Det er ikke bare Markus som reagerer, både Edvard (Tagseth) og Sam (Rogers) er også inne og dytter på Tripic. Det blir sagt at det er en voldsom opptreden, men jeg mener at man med litt forståelse for følelsene og spillet skal tenke at gult kort hadde vært fornuftig, mener Rekdal.

En avgjørelsen rundt hvorvidt Henriksen kan spille neste kamp, tas tirsdag. Han risikerer å miste kampen mot Jerv førstkommende søndag.

