Medier: Christian Eriksen enig med Manchester United

Den anerkjente journalisten David Ornstein skriver at Eriksen har blitt «muntlig enig» med Manchester United om en avtale. Romano melder også at Eriksen blir Manchester United-spiller.

Dansken imponerte stort for Brentford i Premier League sist sesong etter comebacket fra hjertestansen han fikk i fotball-EM sist sommer.

Eriksen signerte for klubben i januar på en korttidskontrakt ut sesongen og har vært svært ettertraktet etter at kontrakten med London-klubben gikk ut.

I tillegg til Brentford skal Eriksens gamleklubb Tottenham ha vært interessert i å skaffe seg 30-åringen, men nå virker det som Manchester United stikker av med midtbanespilleren.

Klubben skal ifølge The Athletic holde på å utarbeide kontrakten til Eriksen, som også må gjennom medisinsk sjekk før han eventuelt kan signere for storklubben.

[ Malacia nærmer seg United-overgang – avbildet foran den medisinske testen ]

Spiller med hjertestarter

Medisinsk sjekk er noe alle spillere må gjennom før en overgang, men vil alltid være et usikkerhetsmoment for Eriksen. Han fikk operert inn hjertestarter etter hjertestansen i EM-kampen på Danmarks nasjonalarena Parken, mot Finland 12. juni i fjor.

Hjertestarteren gjorde det umulig for Eriksen å fortsette å spille for Inter i Serie A, som han hadde kontrakt med for et drøyt år siden. Ingen får spille med hjertestarter i den italienske toppdivisjonen.

I desember fikk Eriksen kontrakten med Inter terminert og like etter begynte Eriksen å trene med Brentford, som han etter hvert signerte for.

London-klubben vant flere kamper etter Eriksens debut mot Newcastle 5. mars.

[ Phillips klar for City: – Vil teste meg på neste nivå ]

Landslagslykke

Ti dager etter returen på fotballbanen ble han tatt ut i Danmarks landslagstropp og 26. mars scoret Eriksen to minutter ut i landslagscomebacket. Det var mot Nederland i Amsterdam, på banen hvor han spilte for Ajax tidlig i karrieren.

Også i sin første hjemmekamp i Parken for Danmark etter hjertestansen, scoret Eriksen. Han sørget for 3-0 til Danmark mot Serbia tre dager etter kampen mot Nederland.

Danmark kvalifiserte seg enkelt til VM i Qatar i november og desember. Der er det ventet at Eriksen blir en viktig brikke for det danske landslaget i verdensmesterskapet.

[ Ronaldo møtte ikke opp på trening grunnet familiære årsaker ]