England ydmyket av Ungarn – påført største hjemmetap siden 1928 (!)

Samtidig kjørte Tyskland over europamester Italia og vant 5-2 på hjemmebane i Mönchengladbach.

I Wolverhampton skulle England reise kjerringa etter bortetapet mot ungarerne, men kampen utviklet seg til et mareritt for Southgate og hans spillere.

I det 16. minutt tok Ungarn frispark fra venstresiden. Adam Lang vant i lufta mot John Stones, Harry Kane bommet på ballen da han skulle klarere, og Adam Sallai scoret via armen til Aaron Ramsdale.

Senere i første omgang holdt Gavin Phillips på å stusse ballen i eget mål på innlegg fra Zsolt Nagy, men Reece James reddet på strek.

Ydmykelse

Det hjalp ikke England tilbake i kampen. I det 69. minutt doblet Ungarn ledelsen etter et innkast. Kalvin Phillips greide ikke å klarere og var deretter veik i duellen mot innbytter Martin Adam, som forserte og spilte fri Sallai. Han sendte et utsidespark i mål bak Ramsdale.

Harry Kane nikket i tverrliggeren på Englands beste sjanse til å skape ny spenning, og skrek forgjeves på straffe da han jaget returen og gikk ned i duell med Nagy.

I stedet leverte Adam en ny assist da Nagy i det 80. minutt økte til 3-0 med en suser i hjørnet.

Rett etter fikk Stones sitt annet gule kort og ble utvist. At den avgjørelsen var mer enn streng var ingen trøst for England, som med ti mann måtte se innbytter Daniel Gazdag vinne en løpsduell med Kyle Walker på en kontring og vippe ballen i mål.

Dypt sår

Dermed fikk England en ydmykelse som kan måle seg med den Ungarn påførte landet i 1953 og som satte spor det tok over et tiår å lege. Tapet var også Englands største siden mars 1928, da England tapte 1-5 hjemme for Skottland på Wembley.

Samtidig herjet Tyskland med Italia og scoret ved Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan (straffe), Thomas Müller og to ganger Timo Werner før Degnand Gnonto og Alessandro Bastoni scoret to trøstemål for gjestene.

Ungarn leder gruppa ett poeng foran Tyskland og to foran Italia, mens England er i stor fare for å rykke ned etter å ha tatt bare to poeng på fire kamper.