Australia til femte strake VM

Awer Mabils scoring ble utslagsgivende da Australia vant straffesparkkonkurransen 5-4. To bom knuste Perus drøm om å ta seg til VM for andre gang på rad.

Australia er klar for sitt sjette VM-sluttspill og femte på rad. 2002 var sist landet sto utenfor. Australierne slutter seg til en pulje med regjerende mester Frankrike, Danmark og Tunisia.

Det var lenge svært sjansefattig i mandagens VM-jakt i Al Rayyan i Qatar. Ingen av lagene hadde et skudd på mål før hvilen, og det første sto Australia for etter at kampuret hadde passert 70 minutter.

Ajdin Hrustic kunne ha avgjort kampen innen ordinær tid, men en glitrende redning fra Peru-keeper Pedro Gallese tvang fram ekstraomganger.

Tirsdag deles den siste VM-plassen ut til enten Costa Rica eller New Zealand. I alt 32 lag tar del i sluttspillet i Qatar i november og desember.





