Fem innbyttere i toppfotballen innføres permanent

Dermed gjøres pandemitiltaket med to ekstra innbyttere permanent. Økningen til fem innbyttere ble innført midlertidig i mai 2020 og senere forlenget flere ganger.

Den nye regelen gjelder fra 1. juli, og betingelsene er de samme som i den midlertidige ordningen. Det betyr at man har maksimalt tre byttesituasjoner per lag i tillegg til pausen.

Medlemmene av Ifabs årsmøte bestemte seg også for å øke antallet spillere på innbytterbenken fra 12 til 15. Det innebærer at en kamptropp i framtiden vil være på 26 spillere.

Forsker på hodeskade-bytter

På Ifab-årsmøtet ble det også diskutert en rekke andre ting der man besluttet at man skal teste ut ordninger eller at man må forske mer på temaet.

Blant annet tok man ingen avgjørelse rundt eventuelle ekstra innbyttere ved hodeskader. Her besluttet årsmøtet at man skal gjennomføre flere testkamper der hovedfokuset må være at spillere med faktiske eller mulige hjernerystelser skal fjernes fra kampen, og at midlertidige hodeskade-bytter ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt.

Man har gjennomført global forskning på temaet, og det ble bestemt at testingen rundt hodeskade-bytter skal forlenges til august 2023.

Effektiv spilletid?

Det er kommet inn forslag til Ifab om blant annet innspark i stedet for innkast og 2 x 30 minutter effektiv spilletid i stedet for dagens 90-minutter.

Fifa-president Gianni Infantino, som ledet årsmøtet, sa at man jobber med å gjøre forsøk for å gjøre den effektive spilletiden mer rettferdig.

Dommernes sikkerhet og respekt har vært et mye diskutert tema, og det vurderes også å gjøre forsøk i breddefotballen for voksne der dommerne har kamera på kroppen for å avdekke eventuelle regelbrudd.