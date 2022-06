Strandberg: – Beste samholdet i min tid

– Jeg har vært en del av landslaget i ti år cirka, og dette er det beste samholdet jeg har vært en del av. Siden Ståle (Solbakken) kom inn har vi jobbet hardt med å få gruppa til å stå ekstremt sterkt sammen, for vi vet at vi kan hente noen prosent på mange nasjoner der, sier han.

Strandberg debuterte under Per-Mathias Høgmo høsten 2013 og spilte også mot slutten av Lars Lagerbäcks periode som landslagssjef. Under Solbakken etablerte han seg tidlig som nesten uunnværlig i midtforsvaret. I Serbia spilte han gullklokkekampen, og han var god også i Sverige.

Landslagssjefen valgte å spare ham mot Slovenia for å ha ham i toppslag søndag. Selv skulle Strandberg gjerne spilt den kampen også.

Nyter hver dag

– Dette er en kompisgjeng som trives sammen. Da vi fikk en fridag, valgte alle å være samlet i stedet for å dra hver til sitt. Jeg elsker å være her og nyter hver dag. Jeg synes ikke programmet er for tøft. Det kunne gjerne vært enda mer, sier han.

Han vet at det blir et revansjsugent svensk lag som står imot søndag.

– Det er en åpen match som kan bikke begge veier. Sverige er et godt lag, og de lot de offensive spillerne hvile i forrige kamp. Vi vet at vi må være ekstremt gode for å holde dem unna, men jeg tviler på at de får sin revansj, sier han.

Støtter hverandre

Norge har flere spillere på samling enn det er plass til på dommerkortet, men samholdet tåler også det.

– Vi er en stor kompisgjeng, og vi backer hverandre. Landslaget er noe spesielt. Det er de beste spillerne i landet, og Ståle må velge vekk gode spillere i hver kamp. De som ikke er ute på banen støtter opp om de andre, for vi trenger alle mann, sier Strandberg.

