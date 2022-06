Norsk Ullevaal-seier blir svensk knockout

En norsk seier vil dermed være et knockoutslag for svenskene i nasjonsligaen. I stedet for å kjempe om opprykk må Sverige i høst konsentrere seg om å unngå nedrykk til C-divisjonen.

Verken slike utsikter eller tilløpene til ordkrig mellom spillere gjør noe med tenningsnivået til lagkaptein Martin Ødegaard.

– Vi trenger ikke ekstra motivasjon. Vi spiller hjemme for et fullsatt Ullevaal, med en fantastisk ramme, og tenningsnivået kommer ganske gratis i en sånn kamp, sier han.

– For å ha mulighet til å slå Sverige må vi utføre planen til punkt og prikke, og da kan vi ikke tenke på andre ting. Gjør vi det, er vi ute å kjøre, sier Stefan Strandberg.

På topp

Norge vil med seier være sikker på å gå inn i de avsluttende kampene i september som leder av gruppe B4, og vil da ikke kunne passeres av Sverige, som allerede før kampen er fire poeng bak Norge.

Imidlertid vil Serbia trolig være bare poenget bak (om det blir borteseier mot Slovenia), og Norge vil neppe ha råd til å tape den avsluttende hjemmekampen mot serberne om laget skal sikre opprykk, seedingsnivå 2 i EM-trekningen og en garantert ekstrasjanse til EM-billett dersom den ordinære kvalifiseringen ikke gir ønsket utfall.

Ender det uavgjort på Ullevaal, vil Norge være fire poeng foran svenskene med to kamper igjen. Da er det derimot stor sannsynlighet for at Serbia tar sommerferie på tabelltopp etter seier i Slovenia.

I egne hender

Med norsk tap vil Sverige være bare ett poeng bak Norge, og Serbia trolig to poeng foran. Selv med det utfallet vil Norge med seier borte mot Slovenia og hjemme mot Serbia i september være sikker på å vinne gruppa.

Stillingen i gruppa før søndagens kamper: 1) Norge 7, 2) Serbia 6, 3) Sverige 3, 4) Slovenia 1.

Dette er kampene i høst, 24/9: Slovenia – Norge, Serbia – Sverige. 27/9: Norge – Serbia, Sverige – Slovenia.

Mye tyder på at kampen om gruppeseier vil bli avgjort på Ullevaal i siste kamp.

