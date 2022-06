Sterling med enorm miss da England og Italia spilte uavgjort igjen

England og Italia møttes sist i EM-finalen på Wembley for et snaut år siden, i en jevn kamp italienerne sikret EM-gull med seier etter straffesparkkonkurranse. Lørdagens oppgjør på Wolverhamptons hjemmebane ble en ny jevnspilt affære, med gode muligheter til begge lag.

Raheem Sterling brant Englands beste mulighet like etter pause, da han skjøt over fra kort hold på nærmest blank kasse etter innlegg fra Reece James. Sandro Tonali var nærmest for Italia, men Aaron Ramsdales beinparade kom i veien etter 25 minutters spill.

Vinnerne i de fire gruppene i A-divisjonen i nasjonsligaen går videre til et sluttspill mot hverandre, mens sisteplassen i gruppene rykker ned til B-divisjonen. Etter tre kamper topper Italia gruppe 3 med fem poeng, mens England ligger sist med bare to poeng. Mellom dem ligger Ungarn og Tyskland, som også spilte uavgjort lørdag.

Zsolt Nagy sendte Ungarn overraskende i ledelsen etter fem minutter, men Jonas Hofmann utlignet nesten umiddelbart og sørget for uavgjort.

Uavgjort ble det også ble mellom lagene i gruppespillet i EM for ett år siden. Da endte kampen 2-2 etter at Ungarn hadde tatt ledelsen to ganger.

Dårlig uttelling

Europamesterskapet endte med nedtur i finalen for England, som ikke har fått det helt til å stemme i nasjonsligaen den siste uken.

I første kamp mot Ungarn sist helg måtte England gi tapt 0-1. Engelskmennene slet også da med uttellingen foran mål og Ungarn sikret seieren fra straffemerket ved Dominik Szoboszlai midtveis i andre omgang.

I andre kamp ble det 1-1 mot Tyskland. Da var det England som trengte et straffespark i det 88. minutt for at Harry Kane kunne sette ballen i mål bak Manuel Neuer.

Mot Italia måtte England nok en gang gå målløse av banen. Foruten Sterlings kjempemiss like etter pause, var Mason Mount veldig nær ved å score etter ni minutter. Midtbanespilleren traff tverrligger og ut fra drøyt fem meters hold.

Tirsdag får engelskmennene en sjanse til å revansjere seg hjemme mot Ungarn i den siste nasjonsligakampen før det venter en velfortjent ferie for trøtte England-bein. De siste gruppekampene i nasjonsligaen avvikles i slutten av september.

Overraskelsen Ungarn

Ungarn kan på sin side være godt fornøyd med prestasjonene i nasjonsligaen så langt. Seieren over England og poenget i lørdagens kamp mot Tyskland gjør at ungarerne er på 2.-plass i gruppe 3, med ett poeng mer enn Tyskland på 3.-plass.

Ungarn sjokkerte gjestene etter bare fem minutter. Hjemmelaget beleiret Tysklands boks og til slutt fikk Zsolt Nagy banke inn en retur bak Manuel Neuer.

Det tok ikke lang tid før tyskerne svarte, på vakkert vis. Nico Schlotterbeck, som blir Borussia Dortmund-spiller neste sesong, slo en fantastisk bakromspasning fra eget forsvar. Jonas Hofmann hadde gått på et flott løp, tok ballen lekkert ned og scoret etter å ha rundet Ungarn-keeper Péter Gulácsi.

Tyskland hadde ballen mest, men slet med å trenge gjennom et resolutt Ungarn-forsvar. Med tre strake uavgjort så langt bør tyskerne vinne hjemme mot Italia tirsdag for å ha sjans til å vinne gruppe 3.

