Solbakken om å sende spillere på tribunen: – Han var ikke happy

Mathias Normann har vært vant til å spille på landslaget når han er frisk, men han var ubenyttet reserve i de to borteseirene mot Serbia og Sverige. Mot Slovenia havnet han på tribunen.

– Han var ikke happy, men vi hadde en god snakk på hotellrommet. Han er revansjsugen og vil jobbe seg inn igjen, men jeg ville lyve om jeg sa han var happy, sa Solbakken fredag.

– At de takler det er alfa og omega, en plikt. Den som ikke klarer det, vil utsette seg selv for fare når det gjelder å være med over tid, slo han fast.

Samtidig er det en situasjon som rammer flere enn vanlig. Fordi laget spiller fire kamper på elleve dager består troppen av hele 27 spillere, mens en kamptropp er på 23. Også mot Sverige søndag ligger det an til at friske og kampsugne spillere må ta plass på tribunen.

[ Solbakken vil jobbe med det mentale før Sverige-kampen ]

Ekstra trøkk

– Som regel kommer det en skade eller to eller flere, og ofte en karantene. Men ifølge siste rapport er sannsynligvis alle 27 klare også til den fjerde kampen. Det gjør at noen får en ekstra trøkk, og det blir en enda større utfordring når fire mann må på tribunen hver gang, sier Solbakken.

Dennis Johnsen har til nå havnet på tribunen hver gang, mens Brede Moe har gjort det to ganger. Sju andre spillere har havnet utenfor troppen hver sin gang.

En av dem er Normann, som startet de to siste landskampene i fjor og den første i år.

– Han spiller i posisjonen der det kanskje er størst konkurranse av alle, sentral midtbane, sier landslagssjefen.

– Fredrik Aursnes har hatt fantastiske måneder i Feyenoord, som kulminerte med en veldig god europacupfinale og en veldig god kamp i Serbia. Patrick Berg har vokst veldig gjennom samlingen, og Sander Berge har trolig spilt sin beste fotball i ankerrollen, som er den Mathias kanskje er mest aktuell for.

[ »Joda, Haaland har fortsatt noe å trene på» ]

Vanskelig tid

– Det har vært en vanskelig tid for Mathias. Norwich har vært nedrykksklare lenge, og det preget både klubben og ham. Og så handler det som nevnt også om de andre spillerne, ikke bare ham.

Normann er en av sju i troppen som ikke har spilt et minutt under junisamlingen.

Disse har havnet på tribunen i nasjonsligaen:

Serbia: Patrick Berg, Veton Berisha, Dennis Johnsen, Marius Lode.

Sverige: Fredrik Aursnes, Mats Møller Dæhli, Johnsen, Brede Moe.

Slovenia: Johnsen, Moe, Mathias Normann, Stefan Strandberg.

[ Målrushet stoppet for taus Haaland – ny sjanse mot Sverige ]