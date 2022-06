Andersson: – Norge er litt lenger framme

Ståle Solbakken mente Sverige «klaget fælt» over de mange skadene og utelukkelsene i nasjonsligaen tidligere lørdag. Han var lei av alle unnskyldningene. Under svenskenes pressekonferanse svarte Andersson.

– I så fall får han ta over min jobb som svensk landslagssjef og ta ut det laget. Jeg har den største respekten for Ståle. Han er en god landslagstrener. Jeg svarer når dere spør meg. Jeg tror jeg har sagt ti ganger de siste fjorten dagene at jeg svarer gjerne om spillerne som er her.

Andersson stilte på pressekonferansen sammen med Sveriges kaptein Emil Forsberg. Andersson gjentok flere ganger gjennom seansen at årsaken til at det har blitt mye prat om spillerne som ikke er der, er fordi han kun svarer på spørsmålene som blir stilt.

Om kampen i morgen sa Andersson blant annet:

– Vi er i ulike prosesser. Ståle har hatt landslagssjefsjobben i halvannet år og fått sin måte å spille på. De er ganske tydelige på det nå. Ser man på vårt siste halvår, har det veldig rørete med mye skadeproblematikk, fortalte Andersson.

– Vi har gjort en snuoperasjon, og de er litt lenger framme akkurat nå, sa landslagssjefen.

Svingdøren i den svenske troppen har hatt fart på seg under denne samlingen. De siste dagene har Pavle Vagic, Aiham Ousou og Magnus Eriksson blitt kalt inn for å fylle ledige plasser.

Kristoffer Olsson og Mattias Svanberg fikk sine gule kort nummer to mot Serbia og har forlatt troppen. Dejan Kulusevski og Emil Krafth sto over mot Serbia med gule kort og er igjen aktuelle for spill.

Solbakken på sin side har alle sine spillere tilgjengelig. Brede Moe er permittert og har sluttet seg til treningsleiren til Bodø/Glimt i Danmark.

[ Solbakken til svenskene: – Slutt med unnskyldninger! ]