Ildhusøy til EM med scoringssnitt i Haaland-klassen: – Vil score hver gang

Hun har denne uka fått mye oppmerksomhet for nyheten om at hun er kjæreste med Vålerenga-profilen Aron Dønnum, men viktigere for landslaget er hennes scoringssnitt.

Martin Sjögren trakk fram det snittet, som er helt i Haaland-klasse, da han begrunnet uttaket.

20-åringen debuterte på landslaget i VM-kvalifisering mot Armenia i fjor og scoret etter få minutter på banen. Det ble nye mål mot Italia, Portugal og Kosovo i år, og etter fem landskamper står hun med fire mål.

Hun har spilt 322 landslagsminutter så langt, og det betyr rett over 80 minutter per scoring.

– Det er veldig gøy. Det er morsomt å score på landslaget, for folk blir så glade rundt deg, og du blir litt stolt over å score for landet ditt, sier hun til NTB.

Hver gang

– Jeg hadde ikke så høye forventninger da jeg kom til de første samlingene, men så scoret jeg et mål, og så kom det ett til, og nå er det sånn at nå «skal» jeg score hver gang.

Etter Kosovo-kampen i april, der Ildhusøy kom inn i det 76. minutt og scoret i det 84., sa Ada Hegerberg (som selv scoret tre i sitt bejublede comeback) at hun måtte steppe opp for å holde tritt med ungjentas scoringssnitt.

Ildhusøy sier at hun ikke tok plassen i EM-troppen på forskudd.

– Det er alltid litt spenning. I fotball kan alt skje, så jeg ble glad da jeg kom med.

Hun tok et tøft valg da hun i fjor gikk fra Vålerenga rett til storklubben Paris Saint-Germain.

Is i magen

– Det var noe jeg ikke kunne si nei til. Jeg hadde alle slags mulige forventninger og forhåpninger da jeg reiste, men jeg har klart å ha is i magen og holde på roen selv om jeg ikke har spilt så mye, sier hun.

– Jeg tenker at om jeg ikke spiller så gjør jeg det bra på trening. Treningshverdagen min er helt ekstrem, og jeg tar med meg det inn på landslaget. Jeg har mange mål i beina, og det skal jeg vise i EM.

Hun skryter av stemningen og tonen i landslagstroppen.

– Det er nesten litt for godt til å være sant. Alle er så gode og støtter hverandre, og lagspiriten er på det høyeste. Vi er bare en skikkelig fin gjeng, sier hun.

