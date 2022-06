Thorsnes vil ikke være EM-reserve

Thorsnes hadde opprinnelig gitt landslagssjef Martin Sjögren sitt ja til å være en del av lista, men nå har hun ombestemt seg, skriver TV 2.

– Jeg sa til Martin først at jeg ville være reserve, men når jeg fikk tenkt meg om, så var ikke det så aktuelt. Hvis jeg skal være med, så skal jeg være med for å spille. Det er lite sannsynlig når man eventuelt blir kalt inn som reserve. Nå har jeg lagt andre planer, blant annet å feire min mors 70-årsdag og være ekspert for NRK, som jeg gleder meg masse til, sier Thorsnes til kanalen.

33-åringen har spilt 130 kamper for A-landslaget, og er Toppseriens toppscorer med sine elleve mål på tolv kamper for Vålerenga hittil denne sesongen. Likevel fant ikke Sjögren plass til spissveteranen.

