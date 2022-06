Politimesteren i Paris beklager Champions League-skandalen: – Åpenbart en fiasko

Tusenvis av Liverpool-tilhengere slapp ikke inn på stadion for å se gigantkampen mot Real Madrid. Kaoset førte til farlige situasjoner, og fransk politi har fått mye kritikk for bruk av tåregass utenfor arenaen.

– Det er beklagelig, sier Lallement ifølge nettstedet Public Sénat.

Franske myndigheter – med innenriksminister Gérald Darmanin i spissen – la tidlig skylden på de britiske supporterne og et stort omløp av falske billetter. Senere har man gått tilbake på disse uttalelsene.

I Storbritannia uttrykte en talsmann for statsminister Boris Johnsen tidlig forrige uke skuffelse over fransk politis handlemåte utenfor Stade de France. Både Liverpool og Real Madrid har bedt om utredning av saken, og Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har satt ned en uavhengig arbeidsgruppe som skal granske kaoset.

Nå erkjenner Lallement at det ble gjort flere feil.

– Det er åpenbart en fiasko. Det er skadelig for meg. Jeg er den eneste operative lederen for offentlig orden i Paris, og jeg påtar meg derfor det fulle ansvaret for politiledelsen lørdag 28. mai, sier han.

