Medier: Solbakken gjør tre endringer foran Slovenia-kampen

De to mediene får opplyst at landslagssjef Ståle Solbakken gjør én endring i hver lagdel. King og Aursnes startet også mot Serbia (1-0) for en uke siden, mens Hanche-Olsen starter sin første kamp i samlingen.

Ut av laget går Alexander Sørloth (for King) og Morten Thorsby (for Aursnes). Det gir følgende startellever i 4-3-3 mot Slovenia i kveld, ifølge TV 2 og VG:

Ørjan Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Andreas Hanche-Olsen, Leo Østigård, Birger Meling – Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes, Sander Berge – Mohamed Elyounoussi, Erling Braut Haaland, Joshua King.

Begge mediene skriver også at Mathias Normann ikke er med i troppen til kampen som starter klokken 20.45.

[ Slovenia skjelver før møte med «perlen» Haaland ]