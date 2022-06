EM-keeperne tester nervene i Toppserien

Aurora Mikalsen sier at publikumsfesten i Bergen sist helg gjorde henne veldig godt i forberedelsene til det som venter. Hun holdt nullen da Brann slo Vålerenga 1-0 foran 10.582 tilskuere – ny publikumsrekord i Toppserien.

– Jeg var veldig «shaky», for jeg har aldri spilt foran så mange før. Det var et nivå på nervene jeg ikke hadde følt før, men det var også veldig gøy. Det er sånne settinger man spiller for å få oppleve, sier hun til NTB.

– Det ble en veldig god opplevelse, og en god erfaring å ta med seg inn i et sånt mesterskap.

Hun kan få oppleve en lignende ramme igjen allerede til helgen. Da spiller Brann borte mot Rosenborg, som mobiliserer for å utfordre helgens tilskuerrekord.

– Jeg har hørt at det er solgt 7000, og det er godt, men de skal jobbe veldig godt oppe i Trøndelag hvis de skal slå oss, sa Mikalsen etter landslagets trening på Bislett onsdag.

Der var 26-årige Mikalsen og Stabæk-keeper Sunniva Skoglund (20) de eneste fra hjemlige klubber. Vålerenga-keeper Guro Pettersen (30) hadde fri.

Store hansker

Mikalsen og Pettersen har en landskamp hver, mens Skoglund er debutant. En av de tre får i oppgave å ta opp arven etter Ingrid Hjelmseth, som voktet Norges mål i alle sluttspill fra 2009 til 2019.

– Det er store hansker å fylle, sier Skoglund, som allerede har etterfulgt Hjelmseth i Stabæk-målet. Det ville ikke være henne imot å gjøre det også i landslaget.

– Jeg har absolutt lyst til å vise meg verdig til å spille, men hvis det ikke blir meg så jeg har flere år på meg til å kunne ta den plassen, sier hun.

Skoglund har ikke spilt for en ramme som Mikalsen og Pettersen opplevde i helgen, men hun står foran to svært viktige seriekamper. Stabæk kjemper med Lyn og LSK Kvinner om den fjerde og siste plassen i sluttspillet og skal møte begge før EM-pausen.

– Det blir spennende. Søndagens kamp mot Lyn er veldig viktig. Vi gjør alt for å ta fjerdeplassen, og spillemessig og prestasjonsmessig føler jeg at vi fortjener det. Vi er mer enn gode nok, så hvis vi gjør jobben skikkelig så tror jeg det skal gå, sier hun til NTB.

I Stabæk jobbes det for å slå klubbens publikumsrekord når LSK kommer på besøk neste uke.

Støtter hverandre

Selv om de tre EM-keeperne er i en konkurransesituasjon, er de klare på at den som blir valgt vil få full støtte fra de to andre.

– Det kommer til å være konkurranse, og vi skal pushe hverandre gjennom hele mesterskapet, men også backe hverandre og støtte opp rundt den som står. Fram til beslutningen tas kjemper alle om den samme plassen, men med en gang den er tatt vil det være en helt annen dynamikk, sier Mikalsen.

– Ingen av oss har så mye erfaring, så det blir viktig å støtte den som skal stå. Det handler om at laget skal gjøre det best mulig. Den beste skal stå, og det får trenerne ta seg av. Så skal vi støtte hverandre og være gode venner, sier Skoglund.

