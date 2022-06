Åge Hareide har fått ny jobb som fotballekspert

Hareide-ansettelsen kommer fram i en pressemelding fra NRK. Han går i gang som ekspertkommentator på radio allerede når Norge tar imot Sverige i nasjonsligaen søndag.

I november og desember skal Hareide dele sin erfaring og ekspertise når NRK sender VM-kamper fra Qatar. Kanalen deler på mesterskapet sammen med TV 2.

– Fotball-VM har alltid vært høydepunktet mitt foran TV-skjermen. Nå ser jeg fram til å jobbe for NRK med all kunnskapen om formidling av sport som finnes der, sier Hareide og legger til:

– Når det er sagt. så skulle VM selvsagt aldri vært arrangert i Qatar. Det er viktig for meg at NRK har vært tydelige på at vi vil fortsette å ha et kritisk blikk på VM-arrangøren, parallelt med at vi skal formidle fotballen derfra.

Hareide har en lang fotballkarriere, både som spiller og trener, å vise til. Han har vunnet en rekke titler som klubbtrener og vært landslagssjef for Norge (2004-08) og Danmark (2016-20).

