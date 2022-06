Trossard-dobbel da Belgia slo tilbake og scoret seks mot Polen

Seieren ble en viktig opptur for Belgia etter det pinlige 1-4-nederlaget mot naboen Nederland i helgen. Onsdag sprudlet Kevin De Bruyne og lagkameratene offensivt da de fikk grep om kampen etter hvilen.

Men det var Polen som tok ledelsen i Brussel, og stjernespissen Robert Lewandowski sto bak målet. I et fint angrep av gjestene sendte han inn 1-0 på akrobatisk vis alene med keeper Simon Mignolet.

Belgia fikk en viktig utligning før pause. Timothy Castagne fikk fatt i ballen etter en retur og trillet den tilbake til Axel Witsel, som hamret inn 1-1-målet fra distanse.

Utspilt

Etter pause giret belgierne opp noen hakk, og midtbanemaestroen De Bruyne tok taktpinnen. 58 minutter var spilt da han trillet inn 2-1 på en fin pasning fra Eden Hazard.

Hjemmelagets stormløp framover åpnet tidvis for noen polske kontringer, men ingen av dem ble nevneverdig farlige. Belgias hjemmeseier ble trygget da innbytter Leandro Trossard lurte Polen-forsvaret med en skuddfinte og satte inn 3-1 etter 72 minutter.

Brighton-vingen var ikke ferdig for kvelden og hentet fram en perle i det 80. minuttet. Trossard så en mulighet bak keeper Bartlomiej Dragowski fra venstrekanten og løftet ballen inn i krysset fra skrått hold.

Dragowski måtte hente en ny ball ut av nettet kort tid etter. Han var småsvak da Leandro Dendoncker fyrte til fra distanse. Loïs Openda økte til 6-1 på overtid.

Nederland topper

Wales tapte mot Polen i første kamp i A-divisjonens gruppe 4, og de fikk det ikke mye lettere hjemme mot formsterke Nederland onsdag.

Etter en sjansefattig første omgang sendte Teun Koopmeiners gjestene i føringen fire minutter etter hvilen. Gjestene så ut til å forsvare den ledelsen kampen ut, men på overtid ble det action.

Rhys Norrington-Davies utlignet til 1-1 og trodde nok at han hadde berget ett poeng for vertene. Men like etter avgjorde Wout Weghorst for Nederland.

Nederland har seks poeng og topper pulje 4. Belgia og Polen har tre poeng hver, mens Wales er uten poeng.

Nasjonsligaen fotball menn onsdag, 2. runde:

A-divisjonen, gruppe 4:

Belgia – Polen 6-1 (1-1)

Spilt i Brussel.

Mål: 0-1 Robert Lewandowski (28), 1-1 Axel Witsel (42), 2-1 Kevin De Bruyne (59), 3-1 Leandro Trossard (73), 4-1 Trossard (80), 5-1 Leander Dendoncker (83), 6-1 Loïs Openda (90).

Wales – Nederland 1-2 (0-0)

Spilt i Cardiff.

Mål: 0-1 Teun Koopmeiners (50), 1-1 Rhys Norrington-Davies (90), 1-2 Wout Weghorst (90).

B-divisjonen, gruppe 1:

Irland – Ukraina 0-1 (0-0)

Spilt i Dublin.

Mål: 0-1 Viktor Tsygankov (48).

Skottland – Armenia 2-0 (2-0)

Spilt i Glasgow.

Mål: 1-0 Anthony Ralston (28), 2-0 Scott McKenna (40).

