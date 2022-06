Laget skal skape trygghet for EM-keeperen

Cecilie Fiskerstrand skulle fått sin sluttspilldebut i England, men så røk korsbåndet.

– Selvfølgelig er det veldig kjipt når man mister førstekeeperen med skade, men det gir en ypperlig mulighet for andre å steppe opp og gripe muligheten. Det skal de gjøre sammen med oss som er rundt dem. Selv om de ikke har så mange landskamper så er det mange av oss andre som har det, og det skal vi bruke for hva det er verdt, sier lagkaptein Maren Mjelde til NTB.

– Vi er et lag og skal prestere sammen, og det handler om å gi trygghet og ro til hverandre. Vi begynte allerede forrige uke da vi trente sammen for første gang under precampen. Vi skal jobbe sammen, snakke sammen og få dem til å føle seg trygge.

Bautaer

Det er store keeperhansker å fylle. Siden 1993, da Norge ble europamester med Reidun Seth i mål, har ingen annen enn Bente Nordby eller Ingrid Hjelmseth voktet det norske målet i EM- og VM-sluttspill. Erika Skarbø var norsk keeper i OL-turneringen i 2008, men det ble et mellomspill mellom to norske keeperbautaer med 310 landskamper til sammen.

Til sammenligning vil Aurora Mikalsen, Guro Pettersen og Sunniva Skoglund selv etter de to EM-oppkjøringskampene mot New Zealand og Danmark ha færre enn 310 landslagsminutter til sammen.

Mikalsen debuterte i 0-2-tapet mot Portugal i Algarve Cup i februar, mens Pettersen debuterte med en snau halvtime i VM-kvalifisering mot Kosovo i april. Skoglund venter fortsatt på landslagsdebuten.

Drømmen

– De tre er gode alternativer, og vi vil i løpet av precampen ta en avgjørelse om hvem av dem som skal stå. Det er viktig at de blir et godt team og støtter hverandre, og også at de har en positiv tilnærming til situasjonen. En av dem får være keeper i kamper som spilles for fulle tribuner og ses over hele Europa. Det er drømmen for en fotballspiller, sier Martin Sjögren.

Fiskerstrand har mesterskapserfaring som reserve og står med 44 landskamper, men Sjögren understreker at også hun ville vært mesterskapsdebutant.

Selv om de tre uttatte er i konkurranse om keeperplassen, er Mjelde trygg på at de vil støtte hverandre.

– Det er keepere som er vant til å støtte Cecilie. Nå kommer en av dem til å få sjansen, og hun kommer til å fortjene det. De skal være et team, med et enda større team rundt seg. Det er fine jenter. Jeg vet at det viktigste for dem er laget, det viser de hver eneste dag. Jeg er sikker på at det kommer til å bli bra, sier hun.

Sjögren sier at den som står i mål mot New Zealand på Ullevaal 25. juni trolig også gjør det i første EM-kamp.

