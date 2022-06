Bedragerisaken mot Blatter og Platini har startet

86 år gamle Blatter ankom rettslokalene i den sveitsiske byen Bellinzona sammen med sin datter Corinne. I rettssalen satt han i første rekke sammen med sin advokat Lorenz Erni.

– Jeg er i godt humør med det flotte været som er her. Jeg er ganske så selvsikker for jeg ikke har noe å klandre meg selv for. Rettssaken skal pågå i to uker, så jeg må være i godt humør den første dagen, sa han.

Den 20 år yngre Platini og hans advokater plasserte seg bak Blatter. Rettssaken foregår på tysk og med fransk oversettelse med tanke på Platini.

Bakgrunnen for rettssaken er en pengeoverføring mellom de to i 2011 på om lag 20 millioner norske kroner for jobb Platini gjorde for forbundet mellom 1998 og 2002. Pengene ble utbetalt personlig av Blatter.

Blatter og Platini har begge påberopt sin uskyld og forklarer utbetalingen med at det var en muntlig avtale mellom de to fra 1998.

Bellinzona-rettssaken skal gå over 11 dager og er berammet til 22. juni, men dom i saken ventes 8. juli. Strafferammen er på fem år i tillegg til bøter.

Blatters skal i ilden i retten onsdag, mens Platini skal forklare seg torsdag. Så vil vitneforklaringene starte.

---

Fakta om rettssaken mot Sepp Blatter og Michel Platini

Dette er bakgrunnen for rettssaken mot tidligere Fifa-president Sepp Blatter og tidligere Uefa-president Michel Platini:

* 27. mai 2015: Flere toppledere i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) blir arrestert, mistenkt for korrupsjon, etter en storstilt FBI-razzia på luksushotellet Baur au Lauc i sveitsiske Zürich.

* 29. mai 2015: Blatter blir gjenvalgt som Fifa-president. 2. juni trekker han seg på grunn av økende press i kjølvannet av korrupsjonsskandalen.

* 25. september 2015: Blatter blir siktet for økonomisk kriminalitet av sveitsiske myndigheter.

* 21. desember 2015: Blatter og Platini blir utestengt fra all fotball i fire år. Bakgrunnen er en pengeoverføring mellom dem i 2011 på om lag 20 millioner norske kroner for jobb Platini gjorde for forbundet mellom 1998 og 2002. Pengene ble utbetalt personlig av Blatter. Platini fratas vervet som Uefa-president.

* 2. november 2021: Den sveitsiske påtalemyndigheten tar ut tiltale for bedrageri mot Blatter og Platini. Påtalemyndigheten mener betalingen skadet Fifa og urettmessig beriket Platini

* 8. juni-22. juni 2022: Bedrageritiltalen mot de tidligere fotballtoppene skal opp til behandling i det sveitsiske rettssystemet. Strafferammen er på fem år i tillegg til bøter. De to har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt. Rettssaken går i byen Bellinzona. Dom i saken er ventet 8. juli.

---

---

Fakta om tidligere Fifa-president Sepp Blatter.

* Fullt navn: Joseph Blatter

* Født: 10. mars 1936 i Viege, Sveits (86 år)

* Nasjonalitet: Sveitsisk

* Roller i Fifa: President fra 1998-2015. Generalsekretær 1981-1998. Teknisk direktør 1975-1981.

* Aktuell: Bedragerisaken mot ham og tidligre Uefa-president Michel Platini starter i Bellinzona, Sveits onsdag.

---

Fakta om om tidligere UEFA-president Michel Platini:

* Fullt navn: Michel François Platini

* Født: 21. juni 1955 (66 år)

* Klubber som spiller (1972-1987): Nancy, Saint-Étienne, Juventus.

* 72 landskamper for Frankrike, EM-gull i 1984. VM-semifinale i 1982 og 1986.

* Landslagssjef for Frankrike 1988-1992.

* Ledet organisasjonskomiteen for VM-sluttspillet i Frankrike i 1998.

* Styremedlem i Uefa og Fifa fra 2002-2016, Uefa-president fra 2007-2016.

* Ble i 2015 utestengt fra fotballen i åtte år for brudd på Fifas økonomiske regelverk, en straff som senere ble redusert til fire år.

* Trakk seg i mai 2016 som Uefa-president.

* Aktuell: Bedragerisaken mot ham og tidligre Fifa-president Sepp Blatter starter i Bellinzona, Sveits onsdag.

---