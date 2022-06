Vanskelig EM-uttak for Sjögren: – Noen ble veldig skuffet

Emilie Haavi, Elise Thorsnes og Vilde Hasund er blant dem som ble vraket. Det sier en del om hvilken offensive styrke som er i troppen.

– Vi har bare 23 plasser. Det betyr at noen som kommer med blir veldig happy for å bli uttatt, men samtidig er det noen som blir veldig, veldig skuffet. Det er klart at Emilie havner i den siste kategorien. Hun hadde en forhåpning og kanskje en forventning om å bli tatt ut, sier Sjögren til NTB på spørsmål om Haavi.

Hun ødela korsbåndet i forrige sluttspill med Norge (VM i 2019), men har kjempet seg tilbake og var god for Roma sist sesong. Hun har deltatt på EM-oppkjøringssamlingen i Oslo.

– Det er alltid veldig små marginer på en del plasser, men slik vi så troppen var det ikke plass for henne, sier landslagssjefen.

Ikke rom

Thorsnes er toppscorer i Toppserien. Både hun og Haavi var med landslaget senest i Algarve Cup i vår, og til sammen har de 222 landskamper.

– Vi vurderte andre spillere foran Elise. Hun har hatt en god vår i Vålerenga, men Celin (Bizet Ildhusøy) har gjort det veldig bra i landslaget, med et veldig høyt målsnitt, og så valgte vi Sophie (Román Haug) på grunn av hennes spisskompetanse. Da var det ikke plass til Elise, sier Sjögren, som hadde noen samtaler med skuffede spillere før uttaket ble offentliggjort.

Vilde Hasund har gjort det bra i svenske Hammarby, men hun kom heller ikke med.

– Vilde har vært med oss, og hun startet til og med mot Kosovo i Sandefjord for ikke lenge siden. Hun ble naturlig nok også skuffet, og jeg skjønner det, sier Sjögren til NTB.

– At vi har såpass mange gode spillere som ikke kommer med, betyr at vi har et veldig høyt nivå på troppen. Nå må vi sette ut spillere som kunne vært med i en ellever. Det ville vært verre om vi måtte jobbe med å få i hop 23 som vi synes er tilstrekkelig gode.

Ekstra dimensjon

To av spissplassene er selvsagt opptatt av Norges to verdensstjerner Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg.

– Caroline har gjort en veldig fin jobb for oss. Nå er Ada tilbake, og hun gir oss en dimensjon til. Jeg synes hun kanskje var banens beste i mesterligafinalen. I motsetning til forrige VM og EM har vi nå en tropp med spillere som er i Europas beste klubber og spiller på høyeste nivå. Det er første gang i min tid at det er så mange spillere med den hverdagen, og det gjør noe med potensialet, sier Sjögren.

Han er klar over at den uttalte målsetningen om EM-medalje er ambisiøs, men registrerer at også andre begynner å få øynene opp for det norske laget.

– Jeg merker at andre nasjoner har ganske stor respekt for Norge, og vi begynner å komme opp på «dark horse»-lista. Om alle er tilgjengelige, så har vi en ekstremt spennende startellever og kan egentlig slå hvilket lag som helst på en god dag, sier han.

– Men vi vet at vi må gjøre jobben.

