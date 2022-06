Kane sørget for engelsk poeng etter sen straffe mot Tyskland

Dermed fikk England sitt første mål og første poeng i sommerens nasjonsliga. Engelskmennene satte tyskerne under kraftig press mot slutten og fikk omsider uttelling etter at Nico Schlotterbeck løp Kane over ende i eget felt etter 84 minutter.

Dommeren vinket først spillet videre, men blåste straffe etter en VAR-gjennomgang, og Kane var kald da han satte inn sitt 50. England-mål fra elleve meter.

Tidligere i omgangen hadde Jonas Hofmann gjort 1-0 ved å hamre ballen i mål via hånden til England-keeper Jordan Pickford. Tyskland skapte også store sjanser i minuttene etter scoringen, men da var Pickford med på notene.

Også vertenes keeper måtte i aksjon flere ganger. Manuel Neuer vartet opp med en klasseredning da Harry Kane avsluttet fra kort hold etter 75 minutter.

Tyskerne hadde mest ballbesittelse i kampen, men England lå kompakt og nektet hjemmelaget store muligheter før pause. Det raknet imidlertid bakover etter 49 minutter, og en upresset Hofmann fikk gjøre 1-0.

De friske innbytterne Jack Grealish og Jarrod Bowen skapte en kjempesjanse for England mot slutten, men ballen ville ikke i mål før gjestene fikk straffespark i det påfølgende angrepet.

Engelskmennene tapte 0-1 for Ungarn i første kamp og ligger sist i gruppen med ett poeng. Italia vant 2-1 hjemme mot ungarerne tirsdag og topper A-divisjonens gruppe 3.

---

Nasjonsligaen fotball menn tirsdag, 2. runde:

A-divisjonen, gruppe 3:

Italia – Ungarn 2-1 (2-0)

Spilt i Cesena.

Mål: 1-0 Nicolò Barella (30), 2-0 Lorenzo Pellegrini (45), 2-1 Gianluca Mancini (selvmål 61).

Tyskland – England 1-1 (0-0)

Spilt i München.

Mål: 1-0 Jonas Hofmann (51), 1-1 Harry Kane (str. 88).

B-divisjonen, Gruppe 3:

Finland – Montenegro 2-0 (2-0)

Spilt i Helsingfors.

Mål: 1-0 Joel Pohjanpalo (31), 2-0 Pohjanpalo (38).

C-divisjonen, gruppe 1:

Færøyene – Luxembourg 0-1 (0-0)

Spilt i Torshavn.

Mål: 0-1 Gerson Rodrigues (str. 74).

Rødt kort: René Joensen (68), Sølvi Vatnhamar (80), Færøyene.

Litauen – Tyrkia 0-6 (0-2)

Spilt i Vilnius.

Mål: 0-1 Dogukan Sinik (2), 0-2 Sinik (14), 0-3 Serdar Dursun (str. 56), 0-4 Dursun (81), 0-5 Yunus Akgün (89), 0-6 Halil Dervisoglu (90).

---