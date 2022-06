Ildhusøy foretrukket foran Thorsnes – Pettersen med på keepersiden

Den største spenningen var knyttet til hvilke keepere som skulle bli valgt. Norge stiller for første gang siden 1993 til et EM- eller VM-sluttspill med en målvakt som ikke heter Bente Nordby eller Ingrid Hjelmseth.

LSK-keeper Cecilie Fiskerstrand har vært førstevalget på keeperplassen, men røk korsbåndet i mai.

Guro Pettersen er kanskje den sterkeste kandidaten til å stå i Norges første EM-kamp 7. juli mot Nord-Irland. Vålerenga-keeperen fikk landslagsdebuten i april mot Kosovo og er med i EM-troppen. Det er også Stabæks Sunniva Skoglund og Branns målvakt Aurora Mikalsen.

Sjögren fortalte til NTB i slutten av mai at det fortsatt er helt åpent om keeperplassen. Han varslet at målvakten som starter i oppkjøringskampen mot New Zealand 25. juni på Ullevaal, mest sannsynlig vil være førstevalget i EM.

Forsvarsspilleren Anna Jøsendal (RBK) og spissen Sophie Haug (Roma) var de to overraskelsene i troppen. Ingen av dem har fått landslagsdebuten enda. Sistnevnte ble sammen med tidligere VIF-spiller Celin Bizet Ildhusøy foretrukket foran VIF-spiss Elise Thorsnes, som er toppscorer i Toppserien så langt denne sesongen.

EM-sluttspillet holdes i England fra 6. til 31. juli. Norge er i gruppe med Østerrike, Nord-Irland og vertsnasjonen England.

---

Dette er Norges tropp til EM:

Keepere: Guro Pettersen (Vålerenga), Sunniva Skoglund (Stabæk), Aurora Mikalsen (Brann).

Backer: Anja Sønstevold (Inter), Maria Thorisdottir (Manchester United), Tuva Hansen (Brann), Guro Bergsvand (Brann), Julie Blakstad (Rosenborg), Synne Skinnes Hansen (Rosenborg), Maren Mjelde (Chelsea), Anna Jøsendal (Rosenborg)

Midtbanespillere: Guro Reiten (Chelsea), Ingrid Syrstad Engen (Barcelona), Vilde Bøe Risa (Manchester United), Amalie Eikeland (Reading), Lisa Fjeldstad Naalsund (Brann), Frida Maanum (Arsenal), Elisabeth Terland (Brann), Karina Sævik (Avaldsnes).

Spisser: Ada Hegerberg (Lyon), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Celin Bizet Ildhusøy (Paris Saint-Germain), Sophie Haug (Roma).

---