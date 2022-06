Hjulmand slakter baneforholdene i Østerrike: – Direkte farlig for spillerne

Oppgjøret mellom Østerrike og Danmark, som i tillegg måtte utsettes i halvannen time grunnet et strømbrudd, endte godt for danskene. Jens Stryger Larsen scoret det avgjørende 2-1-målet sju minutter før slutt og sendte Danmark til topps i gruppe 1 i A-divisjonen i nasjonsligaen.

Hjulmand hadde ingenting å utsette på resultatet, men var sjokkert over tilstanden på banen kampen ble spilt på.

– Jeg sitter her med et par bilder av et kjempestort hull midt på banen, som var direkte farlig for spillerne. Dette hullet er helt horribelt, sa Hjulmand på pressekonferansen etter kampen, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Den danske angrepsspilleren Andreas Skov Olsen reagerer også.

– Det var et hull som var en halv meter dypt. Det er dritfarlig. Man kan jo brekke beinet. Det er for dårlig. Det kunne ha ødelagt en karriere, men det skjedde heldigvis ikke, sa Olsen til dansk TV2 etter kampen.

Etter 2-1-seire over Frankrike og Østerrike så langt venter Kroatia hjemme i Parken på fredag for Danmark.

