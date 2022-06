EM-håpet brast for G19-landslaget – Serbia til sluttspill på færre gule kort

De norske spillerne hadde et syltynt håp om EM-avansement før kampen, men det ble effektivt slukket av de serbiske målscorerne Uros Lazic, Nemanja Motika og Petar Ratkov.

De to første målene kom tett i første omgang, begge etter svak involvering av Norge-keeper Magnus Ree.

Han feilvurderte Lazics blanding av innlegg og skudd etter 32 minutter, og ballen gikk i bue over keeperen og i mål. Tre minutter senere nådde ikke Ree bort til skuddet fra Røde Stjerne-talentet Motika.

Sene reduseringer

Norge fikk en kalddusj da kampen i nederlandske 's-Gravenzande så å si ble punktert minuttet etter sidebytte. De norske spillerne var på hæla, og etter et stolpeskudd satte Ratkov inn 3-0.

En smule spenning skulle det likevel bli. Innbytter Jacob Dicko Eng reduserte til 1-3 etter pent norsk angrepsspill i det 75. minuttet, og sju minutter senere headet spissen Daniel Karlsbakk inn 2-3-målet.

Den norske opphentingen startet imidlertid for sent. Og ettersom Ukraina vendte til seier over Nederland i den andre kampen, kunne Norge uansett ikke ha vunnet pulja.

Utslått på gule kort

Tirsdagens resultater gjør at Serbia og Ukraina ligger helt likt på toppen av gruppa, begge med sju poeng og 6-4 i målforskjell. De to lagene spilte 1-1 mot hverandre, og scorer dermed likt på omtrent alt av kriterier.

I Uefa-reglementet for kvalifiseringen heter det imidlertid at punkt G i kriteriene, disiplinærpoeng på bakgrunn av røde og gule kort, blir avgjørende dersom det står likt mellom lagene på de første seks skillepunktene.

En rask opptelling viser at Serbia fikk 10 gule kort i løpet av kvalifiseringen, mens Ukraina fikk 13. Dermed går serberne til EM-sluttspillet i Slovakia senere i måneden.

