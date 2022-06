Solbakkens utfordring: Dette er belastningen

Fire kamper på elleve dager er den voksne utfordringen, og Solbakken har sagt at det neppe blir mulig for utespillere å tåle fire hele kamper. Martin Ødegaard er en av fem som har full spilletid så langt. De fire øvrige er keeperen og spillere i forsvarsfireren.

Solbakken gjorde bare to endringer i startelleveren mellom kampene i Serbia og Sverige. Det var de to på papiret vanskeligste kampene under hele samlingen, så det var ikke urimelig å søke mest mulig toppet lag. Mot Slovenia torsdag blir det etter alt å dømme flere endringer.

---

Her er kampbelastningen så langt under samlingen, rangert etter spilte minutter (antall kamper fra start/som innbytter i parentes):

180: Birger Meling (2), Ørjan Nyland (2), Stefan Strandberg (2), Martin Ødegaard (2), Leo Østigård (2)

178: Marcus Holmgren Pedersen (2)

162: Sander Berge (2)

160: Mohamed Elyounoussi (2)

139: Erling Braut Haaland (2)

135: Alexander Sørloth (1/1)

84: Morten Thorsby (1/1)

75: Fredrik Aursnes (1)

62: Joshua King (1/1)

31: Kristian Thorstvedt (0/2)

30: Patrick Berg (0/1)

16: Mats Møller Dæhli (0/1)

4: Julian Ryerson (0/1)

2: Andreas Hanche-Olsen (0/1), Jens Petter Hauge (0/1)

0: Veton Berisha, Fredrik Bjørkan, Sten Grytebust, André Hansen, Dennis Johnsen, Marius Lode, Brede Moe, Mathias Normann

---