Solbakken om straffesparket: – Forstår svenskene

Sveriges landslagssjef Janne Andersson var kort og godt forbannet da han etter 1-2-tapet snakket om straffesparket som ga Norge 1-0-ledelse på Friends Arena.

Han reagerte på måten Thorsby kastet seg ned på etter at Emil Krafth så vidt var borti foten hans, at dommer Anthony Taylor dømte straffe, og at VAR-dommerne ikke gjorde om situasjonen.

Solbakken forstår reaksjonen, men sier følgende om foranledningen til straffesparket som Erling Braut Haaland dundret i mål:

– Den kan dømmes, for det er kontakt. Det er vel kanskje mer måten Morten faller på. Men det er kontakt, og han kommer ut av balanse, så du kan ikke si kategorisk at det ikke er straffe.

– Så kan du godt forstå svenskene, som sier at den er billig. Det forstår jeg veldig godt, og det hadde sikkert vi argumentert kraftig for også. Jeg skjønner godt Janne og Sverige. Men det er ikke tvil om at det er kontakt, at Taylor står godt plassert og at VAR ser på den.

