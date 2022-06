Solbakken starter med Thorsby og Sørloth – fire endringer for Sverige

Duoen stepper inn i laget på bekostning av Fredrik Aursnes og Joshua King. Sander Berge overtar ankerrollen fra Aursnes, mens Thorsby spiller venstre indreløper.

Sørloth slipper til på den ene kanten, og King må sette seg på benken igjen etter å ha startet de to siste kampene. Sørloth kom inn for King ved pause i Beograd, mens Thorsby erstattet Erling Braut Haaland midt i 2. omgang.

Ellers er det ny tillit til spillerne som startet i den sterke borteseieren mot Serbia torsdag, tross mindre enn tre døgns hvile mellom kampene.

Stopperparet Stefan Strandberg og Leo Østigård, som imponerte stort i sin første kamp sammen, får oppdraget med å stoppe svenskene også. Haaland spiller selvsagt på topp. Han har scoret i alle årets tre første landskamper og er oppe i 10 mål på 11 spilte kamper under Solbakkens ledelse.

Solbakken har sagt at belastningshensyn vil spille inn ved laguttakene under denne samlingen, men åpenbart har han for det meste fått positive svar så langt.

Fredrik Aursnes, som var god sentralt på midtbanen i Serbia, er ikke i kamptroppen. Også Mats Møller Dæhli, Dennis Johnsen og Brede Moe havnet på tribunen.

Milosevic spiller

Sveriges landslagssjef Janne Andersson gjør fire endringer i laget som vant i Slovenia. Alexander Milosevic har ristet av seg knetrøbbelet han klaget over etter sitt innhopp i Ljubljana og får sjansen som Joakim Nilssons makker i midtforsvaret. Carl Starfelt, som startet sist, er ute av troppen med skade.

Emil Krafth starter på høyreback i stedet for Joel Andersson, slik landslagssjefen avslørte allerede lørdag. Dessuten blir Jens Cajuste midtbaneanker i stedet for Jesper Karlström, mens Mattias Svanberg erstatter Kristoffer Olsson som indreløper.

Alle fire kom inn for spillerne de erstatter underveis i torsdagens kamp.

Slik blir lagene på Friends Arena:

Norge (4-5-1):

1 Ørjan Nyland – 22 Marcus Holmgren Pedersen, 4 Stefan Strandberg, 3 Leo Østigård, 5 Birger Meling – 19 Alexander Sørloth, 10 Martin Ødegaard (kaptein), 8 Sander Berge, 2 Morten Thorsby, 11 Mohamed Elyounoussi – 9 Erling Braut Haaland.

Reserver: 12 André Hansen, 13 Sten Grytebust – 6 Mathias Normann, 7 Joshua King, 14 Julian Ryerson, 15 Jens Petter Hauge, 16 Patrick Berg, 17 Fredrik Bjørkan, 18 Kristian Thorstvedt, 20 Marius Lode, 21 Andreas Hanche-Olsen, 23 Veton Berisha.

Sverige (4-1-4-1):

1 Robin Olsen – 2 Emil Krafth, 14 Alexander Milosevic, 4 Joakim Nilsson, 6 Ludwig Augustinsson – 8 Jens Cajuste – 21 Dejan Kulusevski, 19 Mattias Svanberg, 10 Emil Forsberg (kaptein), 7 Viktor Claesson – 9 Alexander Isak.

Reserver: 12 Andreas Linde, 23 Kristoffer Nordfeldt – 3 Hjalmar Ekdal, 5 Joel Andersson, 11 Branimir Hrgota, 13 Jesper Karlström, 15 Edvin Kurtulus, 16 Viktor Gyökeres, 17 Anthony Elanga, 18 Gabriel Gudmundsson, 20 Kristoffer Olsson, 22 Robin Quaison.

Dommer: Anthony Taylor, England.

