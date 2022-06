Portugal slo Sveits etter Ronaldo-dobbel – Spania reddet uavgjort på tampen

William Carvalho tok Portugal i føringen etter et kvarters spill, og like før pause kom det to kjappe scoringer fra Ronaldo. Manchester United-stjernen satte kontant inn 2-0 etter et flott Portugal-angrep.

Han sørget for 3-0 kort tid senere på en retur fra keeper.

I andre omgang la João Cancelo på 4-0. Det sikret portugisisk tabelltopp i gruppe 2 i A-divisjonen i nasjonsligaen. De utnyttet at Tsjekkia og Spania spilte uavgjort.

Iñigo Martínez ble Spanias redningsmann da han utlignet til 2-2 på overtid. Tsjekkia ledet to ganger, men klarte ikke å ro i land seieren.

Jan Kuchtas ledermål etter 66 minutter så lenge ut til å holde for vertene. Spissen kom plutselig helt alene med Spania-keeper Unai Simon og chippet elegant inn ballen.

Etter kun fire minutter sendte Jakub Pesek tsjekkerne i ledelsen, mens Gavi ordnet 1-1 like før pause.

Portugal møter Tsjekkia på hjemmebane torsdag. Samme dag spiller Spania borte mot Sveits.

---

Kampfakta:

Nasjonsligaen fotball menn søndag, 2. runde:

A-divisjonen, gruppe 2:

Portugal – Sveits 4-0 (3-0)

Spilt i Lisboa.

Mål: 1-0 William Carvalho (15), 2-0 Cristiano Ronaldo (35), 3-0 Ronaldo (39), 4-0 João Cancelo (68).

Tsjekkia – Spania 2-2 (1-1)

Spilt i Praha.

Mål: 1-0 Jakub Pesek (4), 1-1 Gavi (45), 2-1 Jan Kuchta (66), 2-2 Iñigo Martínez (90).

B-divisjonen, gruppe 4:

Sverige – Norge 1-2 (0-1)

Spilt på Friends Arena, Solna.

Mål: 0-1 Erling Braut Haaland (19), 0-2 Haaland (68), 1-2 Anthony Elanga (90).

Serbia – Slovenia 4-1 (1-1)

Spilt i Beograd.

Mål: 1-0 Aleksandar Mitrovic (24), 1-1 Petar Stojanovic (30), 2-1 Sergej Milinkovic-Savic (56), 3-1 Luka Jovic (85), 4-1 Nemanja Radonjic (90).

C-divisjonen, gruppe 2:

Kypros – Nord-Irland 0-0

Spilt i Larnaka.

Kosovo – Hellas 0-1 (0-1)

Spilt i Pristina.

Mål: 0-1 Anastasios Bakasetas (36).

Rødt kort: Fidan Aliti (72), Arijanet Muric (90), Kosovo.

Gruppe 4:

Gibraltar – Nord-Makedonia 0-2 (0-1)

Spilt i Gibraltar.

Mål: 0-1 Enis Bardhi (21), 0-2 Boban Nikolov (84).

Bulgaria – Georgia 2-5 (0-2)

Spilt i Razgrad.

Mål: 0-1 Zurab Davitashvili (4), 0-2 Irakli Azarov (31), 1-2 Atanas Iliev (50), 1-3 Budu Zivzivadze (52), 1-4 Khvicha Kvaratskhelia (str. 58), 1-5 Valeri Qazaishvili (70), 2-5 Iliyan Stefanov (83).

D-divisjonen, gruppe 2:

San Marino – Malta 0-2 (0-0)

Spilt i Serravalle.

Mål: 0-1 Jan Busuttil (59), 0-2 Matthew Guillaumier (75).

---