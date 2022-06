Jarmolenkos selvmål slukket Ukraina-håpet: Wales til første VM på 64 år

Ukraina vant borte mot Skottland i onsdagens semifinale og reiste drøyt 600 kilometer sørover i et forsøk på å sikre VM-billetten i Cardiff. Håpet om en sluttspillplass fikk et solid skudd for baugen etter en snau halvtime.

Jarmolenko har scoret flere viktige mål for Ukraina, deriblant mot Skottland i midtuka, men mot Wales sendte Ukraina-kapteinen ballen i eget nett. En flott dødball fra hjemmelagets stjerne Gareth Bale ble headet inn da Jarmolenko forsøkte å avverge.

Jarmolenko og Ukraina hadde flere gode muligheter både før og etter hvilen, men ballen ville ikke i nettet bak den strålende Wales-keeperen Wayne Hennessey.

Waliserne er dermed VM-klare for første gang siden mesterskapet i Sverige i 1958.

Bale og co. skal spille i gruppe B mot Iran, USA og nabolandet England. Sluttspillet holdes i Qatar i november og desember.

[ Ukrainas fotballhelter slo ut Skottland – VM-håpet lever ]