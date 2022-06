Andersson røpet lagdetaljer for å tone ned «stopperkrisen»

Han har fått en rekke forfall på stopperplass. Carl Starfelt, som startet mot Slovenia torsdag, er ute av troppen etter at han måtte ut med hamstringskade.

– Uansett hvem som starter i midtforsvaret, blir det første gang i en viktig kamp for oss, men Joakim Nilsson har vokst til en pålitelig stopper det siste året, og han kommer til å passe på og hjelpe den jeg velger som hans makker, sa han og røpet dermed ett av navnene i forsvarsfireren.

– Dessuten kommer Emil Krafth til å spille, det kan jeg avsløre allerede nå. Han er en rutinert sideback som har spilt mye i landslaget, så det kommer til å være støtte, og også fra Robin (Olsen) i målet.

Dermed hadde han allerede røpet tre av de fem bakerste i laget. Venstreback Ludwig Augustinsson, som var en av de to spillerne som ble gjort tilgjengelige i intervjusonen, er nok også ganske sikker.

Så gjenstår spørsmålet om hvem som skal ta Starfelts plass. Alexander Milosevic ble byttet inn i Ljubljana, men han klaget etterpå over hovent og vondt kne.

Debutant?

– Han kom til samling med en kjenning, men er blitt bedre og bedre. Han har ikke fått noen negativ reaksjon etter innhoppet og er tilgjengelig og fullt spillbar, sa Andersson.

Svenske medier tror likevel at Djurgården-spilleren med det ibsenske navnet Hjalmar Ekdal er et mer sannsynlig valg. Han blir i så fall debutant.

– Han kan starte. Om han er den nærmeste er i din munn. Vi får se hvem det blir, men uansett hvem det blir vil han være i stand til å gjøre det bra sa Andersson.

Det tror også Ståle Solbakken.

– På den posisjonen er Sverige sterke. De har gode og disiplinerte stoppere, og vi får helt sikkert se et sterkt stopperpar. Men de savner selvfølgelig Victor Lindelöf, som er deres «main man», sier han.

Nytt Jansson-nei

Andersson innrømmet at han ringte Pontus Jansson før samlingen og igjen ba han om å revurdere sitt nei til landslaget.

– Da han etter EM fortalte at han ville prioritere familien, forsto jeg ham, ettersom han sjelden hadde vært et førstevalg. Jeg ringte ham da vi hadde stopperkrise i fjor høst, og følte jeg måtte det igjen nå. Han kjenner vår måte å spille og alle grunnprinsippene, men han sa etter betenkningstid at han trives så bra med livet han har nå, sa han om Brentford-spilleren.

– Jeg takket ham for at han iallfall tenkte over det.

Ved siden av Jansson har også Marcus Danielsson takket nei til landslaget, mens Filip Helander er langtidsskadd og Lindelöf har ryggplager.

