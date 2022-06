Stopperkrise for Sverige før Norge-kampen

– Jeg håper ikke det, men jeg sliter med å huske alle som ikke kan være med. Det er veldig merkelig at det kan bli så mange frafall på samme plass, sa han ifølge Aftonbladet.

Pontus Jansson ga seg på landslaget i fjor, Marcus Danielsson etter at VM-plassen røk i mars. Filip Helander er langtidsskadd, og Victor Nilsson Lindelöf meldte forfall til samlingen for å pleie ryggen. Carl Starfelt måtte ut med hamstringskade i borteseieren mot Slovenia torsdag og er uaktuell for de gjenstående kampene i samlingen.

I tillegg fortalte Alexander Milosevic, som kom inn for Starfelt, at han spilte tross et vondt og hovent kne.

– Jeg kan ikke bevege meg normalt. Det hindrer meg ganske mye, og det er slitsomt, men jeg kan ikke takke nei til å representere Sverige, sa han til Aftonbladet.

Milosevic avsluttet 2-0-seieren i Slovenia som Joakim Nilssons makker i midtforsvaret. Hvordan det blir søndag er usikkert. Sotirios Papagiannopoulos, som til daglig er Milosevics makker i AIKs midtforsvar, ble innkalt til troppen fredag.

Anthony Elanga er tilbake i trening etter at han mistet kampen mot Slovenia. Landslagssjef Janne Andersson benyttet sin nye 4-3-3-formasjon for første gang torsdag og så laget innta tabelltoppen med mål av kaptein Emil Forsberg (straffe) og Dejan Kulusevski.

[ «Norge mot Sverige. Alltid en lillebror?» ]