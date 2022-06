Schjelderup berget syltynt EM-håp for G19-landslaget

Det gjør mulighetene for EM-plass veldig små. Norge trenger trolig storseier mot Serbia og samtidig nederlandsk seier over Ukraina i siste runde for å vinne sin pulje på målforskjell.

I Rotterdam lørdag fikk Strømsgodset-talentet Tobias Gulliksen alle tiders mulighet til å ordne norsk seier, men Nederland-keeper Robin Roefs stoppet hans straffespark i det 75. minutt.

Tidligere i annen omgang hadde Andreas Schjelderup utlignet til 1-1 i et flott norsk angrep. Norge hadde flere gode muligheter på tampen, men lyktes ikke i å sikre seieren.

Nederland startet kampen best og tok ledelsen 1-0 ved Gabi Caschili etter åtte minutter. Etter to kamper står både Norge og Nederland med ett poeng, mens Ukraina og Serbia har fire.

EM for G19-lag spilles i Slovakia fra 18. juni til 1. juli. Vertsnasjonen, Romania, Italia, Frankrike, England, Israel og Østerrike er klare for mesterskapet.

