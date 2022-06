Solbakken må telle opp foran Sverige-kampen

– Det viktigste blir å telle opp og se hvem som er tilgjengelige og hvem det er forsvarlig å spille med. Vi har mange gode spillere, og vi må passe oss for å gå i den fella at vi tror det bare er gutta som vant i dag som kan gjøre en god kamp, sa Ståle Solbakken.

Han har 27 spillere i troppen. 16 av dem var på banen torsdag, 11 ikke.

– Jeg sto kampen ut, så jeg klarte meg, men jeg tror veldig mange var slitne. Jeg følte meg også litt sliten i første omgang. Vi har hatt en liten pause, og med varmen og en litt tung bane tok det litt tid komme i gang, sa Martin Ødegaard.

– Vi fikk en veldig positiv opplevelse i dag, og det er bare å ta med seg den videre. Det blir viktig å restituere og få i seg nok væske, mat og søvn, sa Marcus Holmgren Pedersen, som var siste norske spiller tilgjengelig for mediene i intervjusonen.

Erling Braut Haaland viste seg også der, men det var bare for et intervju med rettighetshaver, som også fikk en grense på noen få spørsmål, og med fotballforbundet selv.

Solbakken ble spurt om forsvarsfireren som lyktes så bra torsdag kan spille alle fire kamper under junisamlingen.

– Nei, jeg tror det er umulig, fysisk umulig, svarte han.

Søvn

Det norske laget reiste til Sverige etter kampen sent torsdag kveld.

– Det blir ikke så mye sammenhengende søvn, men etter en så sen kamp er det nok mange som ikke ville fått sove med en gang. Kanskje sover vi litt på flyet, så blir det buss til hotellet og å legge seg igjen der. Jeg håper vi får sove lenge, sa Holmgren Pedersen.

– Det var en veldig god kamp av hele laget. Vi ligger kompakt og kynisk og får det resultatet vi ønsker. For min egen del er jeg veldig glad for å holde nullen og få målpoeng, sa han.

Feyenoord-spilleren brukte farten da han ble spilt fram av Martin Ødegaard så han kunne servere Haaland pasningen til vinnermålet.

Rett løsning

– Det var en fantastisk pasning fra Martin, vektet inn i rommet. Det gjorde jobben min lettere. Jeg kunne løfte blikket og prøve å finne noen i boksen. Jeg så etter Erling, og det ble bra.

Spissen trengte bare å sette foten på det harde og flate innlegget.

– Det burde vi gjort et par ganger før også. To ganger forsøkte vi en chip fra dødlinja, og når keeperen er 2,02 er det en dårlig løsning. Da blir det bedre med den varianten Holmgren Pedersen valgte, sa Ståle Solbakken om målet som gjorde at landslaget reiste til Sverige med tre poeng i bagasjen.

