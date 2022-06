Real Madrid krever svar: – Supporterne var hjelpeløse og forsvarsløse

Det fremkommer i en offisiell meddelelse fra den spanske fotballstorheten fredag.

Der skriver Real Madrid-ledelsen at den ønsker å framføre et budskap til forsvar for «våre supportere som ble ofre for disse hendelsene».

«Vi ønsker å få rede på hva som var årsakene som motiverte utpekingen av spillested for finalen og hvilke kriterier som ble tatt med i betraktningen», skriver Real.

Likeledes ber klubben om svar og forklaringer som fastslår hvem som hadde ansvaret for å «etterlate fansen hjelpeløse og forsvarsløse». I meddelelsen heter det også at supporterne som ble ofre i kaoset, til enhver tid oppførte seg eksemplarisk.

Det oppsto bråk før mesterligafinalen mellom Liverpool og Real Madrid på Stade de France sist lørdag da tusenvis av tilhengere ikke slapp inn på stadion. Franske myndigheter – med innenriksminister Gérald Darmanin i spissen – har i ettertid sagt at skylden må legges på de britiske supporterne og et stort omløp av falske billetter.

Darmanin har hele tiden hevdet at politiet brukte tåregass for å hindre tap av liv. Han har samtidig erkjent at både barn og voksne ble skadd i kaoset, og at bruken av tåregass var uforholdsmessig.

