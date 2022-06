Premier League-kjenning dømmer Norge i Sverige

Begge lagene kommer til kampen etter borteseier torsdag og spiller om hvem som skal lede gruppe B4 etter to runder.

Taylor var dommer da Christian Eriksen ble rammet av hjertestans i Danmarks kamp mot Finland i fjorårets EM-sluttspill. Han fikk ros for at han raskt oppfattet situasjonen og sørget for at Eriksen fikk legehjelp som berget livet hans.

Den engelske dommeren dømte FA-cupfinalen både i 2017 og 2020, begge med Arsenal-seier over Chelsea. Han var den første siden 1901 som fikk dømme finalen to ganger. Han er også blant de uttatte dommerne til høstens VM-sluttspill i Qatar.

Taylor var dommer da Norge slo Montenegro 1-0 borte i VM-kvalifiseringskamp i fjor. Han ga matchvinner Alexander Sørloth det gule kortet som satte ham utenfor hjemmekampen mot Nederland og nektet ham sjansen til å kopiere faren Gøran, som ble matchvinner mot Nederland i VM-kvalifisering i 1992.

Med seg på Friends Arena får Taylor assistentene Gary Beswick og Adam Nunn, fjerdedommer Andrew Madley, og VAR-dommerne Stuart Attwell og Timothy Wood.

[ Solbakken: – Sverige er vel favoritt ]