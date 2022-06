Landslagets gjeveste borteskalp på en liten evighet

Selv om slikt er vanskelig å fastslå definitivt, var det mest sannsynlig den sterkeste borteseieren i tellende kamp siden Norge kvalifiserte seg til VM med seier over Polen for over 28 år siden, i så fall den beste bortetriumfen på 10.459 dager.

Ståle Solbakken ble svar skyldig da han etter kampen fikk spørsmål om hvor lenge det var siden forrige gang Norge fikk et så sterkt resultat borte.

– Nei, jeg vet ikke. Det vet … NTB, sa han.

Selv om svaret ikke kunne gis på stående fot, var det ingen tvil om at det var lenge siden. Og en slik utfordring takker man ikke nei til.

Tyskland i februar 2009 var det første som dukket opp i hodet. I første kamp i Egil «Drillo» Olsens siste periode som landslagssjef ble det seier over toeren på verdensrankingen, som også var regjerende VM-bronsevinner og EM-sølvvinner. Christian Grindheim ble matchvinner i Düsseldorf, og alle som var på banen i Beograd torsdag var flere år unna landslagsdebuten. Matchvinneren var åtte år.

Utelukkende basert på ranking er det bare fire år siden Norge tok en gjevere borteskalp, med 3-2-seier over Island. Den gang var Island rangert som nummer 22 og 26 plasser foran Norge. Serbia er til sammenligning nummer 25 og 16 plasser foran Norge. Med all respekt for Islands prestasjoner må det serbiske laget som ble slått torsdag regnes som en mer formidabel motstander.

Kanskje er svaret 1-0-seieren over Sveits i Genève i november 2009. Den kan ikke måle seg med seieren over tyskerne ni måneder tidligere, men Sveits var nummer 13 på Fifa-rankingen og 24 plasser foran Norge.

Når ikke opp

Men ingen av de nevnte kampene var turneringskamper. Torsdag sto det om viktige nasjonsligapoeng, og Norge halte i land tre av dem.

Under Solbakkens ledelse vant Norge tre bortekamper i VM-kvalifiseringen i fjor, men både Gibraltar, Montenegro og Latvia var betydelig lavere rangert.

5-1-seieren over Nord-Irland i Belfast under Lars Lagerbäck i 2020 var ikke langt unna, men nordirene var «bare» nummer 36 på rankingen og kan uansett ikke måle seg med Serbia som fotballnasjon.

Sterke borteseire som 4-1 over Ungarn i 2006 og 1-0 over Skottland i 2004, begge under Åge Hareide, når heller ikke opp i en slik sammenheng. Motstanderne var bak Norge på rankingen og utenfor topp 50.

Veldig nær er derimot 1-0-seieren over Romania i Bucuresti i 2002, under Nils Johan Sembs ledelse. Rumenerne var rangert som nummer 26 og 12 plasser foran Norge, men selv det strekker ikke til mot torsdagens triumf i Beograd.

Best siden Poznan

Heller ikke 2-0 over Hellas (34) i 1999 eller 1-0 over Sveits (39) i 1996 kan måle seg, og dermed havner vi helt tilbake til 13. oktober 1993 i Poznan, der Norge med 3-0-seier over Polen kvalifiserte seg til sitt første sluttspill på 56 år, med tidenes første borteseier i Øst-Europa. Polen var den gang nummer 22 på Fifa-rankingen og altså høyere rangert enn Serbia er nå.

Det var i Drillos første periode som landslagssjef og et halvt år før Ståle Solbakken debuterte på landslaget. At Norge den gang var nummer tre på rankingen endrer ikke at den seieren må plasseres foran torsdagens.

Pirrende er det at Norge etter å ha tatt sin gjeveste borteskalp i viktig kamp på nesten 28 år kan ta en enda gjevere bare tre dager senere. Sverige er ranket som nummer 19.

