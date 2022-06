Italiensk fotballegende om VM-skjebnen: – Skandaløst og galskap

Italia gikk til topps i det koronautsatte EM-sluttspillet etter å ha slått England i finalen i straffesparkkonkurranse. I kjølvannet av suksessen fulgte imidlertid en dundrende nedtur i VM-kvalifiseringen.

Omspillstapet for Nord-Makedonia i mars gjorde at det kommende VM-sluttspillet i Qatar går uten de regjerende europamesterne. Det har falt blant annet den tidligere toppspissen Baggio tungt for brystet.

– Den største skammen er at Italia ikke gikk rett til VM som følge av EM-tittelen. Det er skandaløst, og det virker som galskap sett fra mitt ståsted, sier Baggio til La Gazzetta dello Sport.

Han mener det italienske laget gjorde seg fortjent til en ekstra belønning ved å vinne EM. I stedet gikk VM-drømmen i grus mot Nord-Makedonia.

– Det er det verste å akseptere, for i en 90 minutters kamp kan alt skje. Én situasjon går galt, og du blir hjemme, sier Baggio.

Tirsdag fikk Italia stryk med 3-0 av Argentina i kampen mellom de regjerende mesterne i EM og Copa America. I forbindelse med den kampen sa Argentinas landslagssjef Lionel Scaloni at Italia hadde fortjent en VM-plass.

[ Italia ute av fotball-VM igjen etter sjokktap: – Et blått mareritt ]