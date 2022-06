Sander Berge ville ikke svare om klubbframtiden – gleder seg til landskamp

Solbakken møtte til pressekonferanse sammen med Berge før treningen i Beograd, der Norge møter Serbia i nasjonsligakamp torsdag. Midtbanestjernens klubbframtid ble selvsagt et poeng ettersom opprykket til Premier League glapp.

– Med fare for å få Sheffield United på nakken tror jeg det vil være bra for ham å tenke på det. Han hører ikke hjemme i Championship når fysikk og matchfitness er på plass, sa Solbakken.

– Jeg konsentrerer meg om kampen og lar det være til senere. Hva jeg ønsker? Det velger jeg å ikke dele her og nå, sa Berge selv.

– Etter landslagssamlingen får mine agenter, jeg og klubben ta hånd om det. Jeg har hatt en fin utvikling i Sheffield United den siste tiden. Så får vi se hva framtiden bringer.

Innbrudd

Han fikk også spørsmål om innbruddet han nylig ble utsatt for, slik mange stjerner i engelsk fotball er blitt rammet av i senere tid.

– Det er fortid nå. Det er noe som hender mange fotballspillere utenlands, og det skjedde meg også, men allerede neste dag var tankene helt på opprykkskvalifiseringen. Forberedelsene til kampen ble ikke påvirket, bedyret han.

– Innbruddet skjedde mens jeg var på trening. Ut over det er det ikke så mye å legge til. Det skjedde for godt over to uker siden, og det er fortid.

Helt gull

Han ville gjerne snakke om landskampene som venter. Solbakken er kritisk til at det skal spilles fire viktige landskamper på 11 dager etter en lang og tøff sesong hvor mange er slitne. Berge er sulten på spilletid.

– For meg er det helt gull. Siden sesongslutt har jeg jobbet hardt for å holde meg i form til dette. På grunn av skaden jeg slet med føler jeg det ikke som jeg har spilt en full sesong, men den siste tiden har jeg kommet dit jeg vil. Jeg er ikke sliten, og jeg gleder meg til å spille disse kampene, sa han.

Berge er klar for sin første tellende landskamp under Ståle Solbakkens ledelse. På grunn av skade og sykdom kom han ikke på banen for landslaget i fjor, men han var med i kampene mot Slovakia og Armenia i mars.

