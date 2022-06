Bale takket for seg i Real Madrid: – En utrolig opplevelse jeg aldri vil glemme

Den nybakte mesterligavinneren bekreftet onsdag på sitt nettsted at verken Bale eller Isco blir værende i klubben.

Begge spillerne ankom Real Madrid i 2013 og har blant annet vært med å vinne fem CL-titler og tre ligatitler med det spanske hovedstadslaget.

– Å være en del av denne klubbens historie og oppnå det vi har klart å få til mens jeg har vært Real Madrid-spiller, har vært en utrolig opplevelse jeg aldri vil glemme, skriver Bale i et innlegg publisert på Twitter etter det ble klart at han er ferdig i Real Madrid.

Waliseren var toneangivende og scoret i mesterligafinalene i 2014 og 2018. I 2014 sendte han Real Madrid i føringen i ekstraomgangene mot Atlético Madrid i en finale Bale og co. til slutt vant 4-1. I 2018 scoret Bale to ganger mot Liverpool og sørget for 3-1-seier.

Isco har ikke hatt like mange minneverdige øyeblikk i Real Madrid, men har spilt nesten 100 flere kamper enn Bale for klubben. Spanjolen endte med 53 mål og 56 målgivende pasninger på 353 kamper for klubben.

