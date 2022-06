Argentina til topps i Finalissima – slo Italia i Chiellinis avskjedskamp

I 1985 og i 1993 ble det avholdt en kamp (kalt Artemio Franchi Cup) mellom vinneren av EM og laget som vant Copa America. Onsdag ble konseptet gjenopplivet med Finalissima på Wembley.

Det ble også avskjedsarenaen i Italia-drakt for Giorgio Chiellini, som spilte sin 117. og siste landskamp for «Azzurri». Det ble ingen god opplevelse for Italias kaptein.

For Lionel Messi og Argentina ble et nummer for store. Allerede etter 26 minutter driblet Messi seg fri i boksen, før han slo inn til en upresset Lautaro Martínez som ga Argentina 1-0. Martinez var nest sist på ballen da Angel Di Maria chippet inn 2-0 like før pause.

Etter pause kontrollerte Argentina inn seieren foran drøyt 87.000 frammøtte. Innbytter Paulo Dybala plasserte inn 3-0 på overtid.

Italia var aldri i nærheten av å true Messi og co., som nå har spilt 32 strake kamper uten tap.

Tap ble det derimot for Chiellini, som også har spilt ferdig i Juventus etter 18 år i klubben. Ifølge overgangsguru Fabrizio Romano blir Los Angeles FC neste stoppested for italieneren.

[ Chiellini gir seg på Italias landslag ]