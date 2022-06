Zouma dømt for kattemishandling – kan ikke ha kjæledyr på fem år

Han er dømt til 180 timers samfunnstjeneste, melder flere britiske medier. I tillegg har Zouma fått et forbud mot å ha kjæledyr de fem neste årene.

Den franske landslagsspilleren innrømmet nylig straffskyld i saken. Den blusset opp etter at det i februar gikk et videoklipp av Zouma viralt i sosiale medier. Der kunne man se ham sparke og slå en av sine to katter.

Dyrevernorganisasjonen RSPCA hentet Premier League-stjernens kjæledyr kort tid etter. Det var lillebroren Yoan Zouma som filmet hendelsen. Også han var siktet i saken og erkjente seg skyldig.

West Ham satte aldri Zouma ut av laget som følge av dyremishandlingen, men ble bøtelagt med det høyeste mulige beløpet klubben kunne påføre ham. Boten var på 250.000 pund, og det tilsvarer vel 3 millioner kroner

