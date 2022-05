Normann er under kontrakt med den russiske klubben Rostov til sommeren 2024, men krigssituasjonen i Ukraina gjør framtiden usikker for nordlendingen.

– Jeg vet ingenting. Det går greit når jeg er på samling. Da er fokuset her. Så vet jeg at jeg får en liten ferie etter denne samlingen, og så får vi se hva som skjer, sa Normann til NTB og andre medier under tirsdagens pressetreff med landslaget.

På spørsmål om han kan bli å finne Rostov også neste sesong, lød svaret:

– Det er ganske uaktuelt. Det tror jeg de er klar over også. De er åpne for å finne en annen løsning.

Ekkelt

Normann var ferdig med et låneopphold i Norwich for vel en uke siden, Kanarifuglene rykket ned fra Premier League etter en svak sesong.

Den norske midtbanespilleren legger ingenting imellom når han skal sette ord på følelsene rundt nedturen.

– Det har jeg ikke så veldig mye å si om, sa Normann, før han likevel utdypet:

– Det er det verste man kan oppleve som fotballspiller. Den følelsen skal jeg jobbe knallhardt for å ikke få igjen. Det var egentlig bare tungt og ekkelt.

Landslaget i fokus

– Hva gikk galt?

– Det var mye som gikk feil. Vi hang ikke sammen som lag defensivt og var ikke kompakte nok. Vi var «all over the place». Det har vært mye personlige feil også, svarer nordlendingen.

Nå rettes fokuset mot landslagets kommende kamper, og tirsdag var landslagsspillerne tilbake i hverdagen.

Norge spiller fire kamper i løpet av bare tolv dager i Uefas nasjonsliga. De to første går borte mot Serbia (torsdag) og Sverige (søndag).

