Sjögren om Caros vonde skade: – Skal være helt fin når hun kommer til oss

– Caro fikk en stempling på foten under Champions League-finalen, en ganske stygg stempling som gjorde at de var nødt til å sy. På grunn av faren for infeksjon kunne hun ikke være med i de to kampene i den spanske cupens semifinale og finale, men hun skal være helt fin innen hun slutter seg til precampen vår, sa landslagssjef Martin Sjögren til NTB mandag.

Da gjennomførte han den første treningen under EM-oppkjøringen.

Blant spillerne som skulle ha deltatt allerede mandag glimret Julie Blakstad med sitt fravær.

– Hun er syk, men forhåpentlig kommer hun allerede i morgen eller onsdag, sa Sjögren om Manchester City-spilleren.

Han gjennomførte snaut halvannen times økt med ni utespillere (Amalie Eikeland, Sophie Roman Haug, Emilie Haavi, Maren Mjelde, Frida Maanum, Guro Reiten, Vilde Bøe Risa, Anja Sønstevold og Maria Thorisdottir) og tre målvakter (Aurora Mikalsen, Guro Pettersen og Sunniva Skoglund), samt tre keeperhospitanter fra yngre landslag.

– Etter en lang sesong har det vært deilig å komme hjem og slappe av og ikke gjøre noe som helst, men så må man jo komme i gang igjen. Jeg har ikke rørt meg på to uker, så ballen fyker litt i hytt og gevær. Det viktigste denne uka er å komme i gang og se at kroppen funker, sa Reiten til NTB.

EM-uttaket skjer tirsdag 7. juni. Da tar Sjögren ut 20 utespillere og tre keepere til sluttspillet i England i juli.

[ Engen og Barcelona sikret cuptittelen uten skadet Graham Hansen ]