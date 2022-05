Martin Sjögren: – Helt åpent om keeperplassen

Guro Pettersen (Vålerenga), Aurora Mikalsen (Brann), Sunniva Skoglund (Stabæk) og Rugile Rulyte (Rosenborg, ikke med mandag) har til sammen tre A-landskamper på merittlista. Alt tyder på at en av dem vokter målet i EM-åpningen, med to av de andre på benken.

– Det er veldig jevnt, først og fremst mellom de tre som er her i dag og som alle har jevnlig spilletid i sine klubblag. Vi har også hatt med Rugile, som ikke spiller riktig mye. Bevisst har vi rotert litt på keeperkonstellasjonene i troppen og latt flere få noe spilletid, sier landslagssjefen til NTB.

Det var allerede klart at Norge for første gang siden 1993 skal starte kamper i et EM- eller VM-sluttspill med en målvakt som ikke heter Bente Nordby eller Ingrid Hjelmseth. Cecilie Fiskerstrand (44 landskamper) var det opplagte førstevalget inntil hun nylig ødela korsbåndet.

– Så klart skulle vi gjerne hatt med Cecilie. Vi lider med henne, men skaden betyr at en annen skal stå, og vedkommende kommer til å være veldig godt forberedt, sier Sjögren.

– Vi skal gjøre en jobb med å skape en god og trygg følelse. Den vi velger skal føle seg trygg på at hun klarer å prestere selv om hun ikke har spilt i et mesterskap før.

Tålmodighet

Med seks keepere i aksjon mandag virket det nesten som han hadde åpen audition, men slik var det ikke. Tre keepere fra aldersbestemte landslag fikk suge inspirasjon på en A-trening.

– Det er veldig fint å få de yngre opp og la dem se hvordan vi jobber. Jeg tror det er verdifull læring for dem, sier Guro Pettersen til NTB.

Vålerenga-keeperen er klar til å kjempe om den ledige keeperplassen. 30-åringen fikk sin landslagsdebut i april da hun erstattet Fiskerstrand 20 minutter før slutt i VM-kvalifiseringskampen mot Kosovo.

– Det var veldig gøy å få debuten. Jeg hadde ventet på det i ti år, men det var fint da det skjedde, sier Pettersen, som var på sin første landslagssamling i 2012.

– Det er ufattelig synd for Cecilie at hun ble skadd. Hun har jobbet steinhardt for dette EM, men vi andre har så klart lyst på plassen når det først ble slik. Alle har lyst til å spille. Jeg kommer iallfall til å gjøre mitt beste hver eneste dag, så får vi se til slutt.

Dommen faller

Sjögren tar ut EM-troppen neste tirsdag, med tre målvakter. To og en halv uke senere kåres etter alt å dømme vinneren i keeperduellen med uttaket til oppkjøringskampen mot New Zealand på Ullevaal 25. juni.

– For keeperne handler det om å vise seg fra sin absolutt beste side i klubblagene og deretter når vi sees i precampen. Så får vi se hvem det blir, men mest sannsynlig vil den som står kampen mot New Zealand også være den som spiller i EM-premieren, sier han.

Norge møter Nord-Irland i sin første EM-kamp i Southampton 7. juli.

