Lewandowski: – Min tid i Bayern er over

Lewandowski er kontraktsbundet til den tyske seriemesteren fram til sommeren 2023, men det har i flere uker vært rapportert at han ikke ønsker å spille i klubben neste sesong. Årsaken skal være at ledelsen i klubben lenge avventet med å tilby Lewandowski ny kontrakt.

De skal ha ventet på Erling Braut Haalands svar på hvor han ønsket å spille kommende sesong.

På en pressekonferanse med det polske landslaget mandag uttalte Lewandowski seg for første gang om saken.

– Det er bestemt. Min tid i Bayern er over. Jeg kan ikke se for meg et godt samarbeid etter det som har skjedd de siste månedene, sa han.

Målmaskin

Lewandowski bidro med 50 mål på 46 kamper sist sesong, men i sommer må høyst trolig Bayern på utkikk etter en ny storscorer.

Klubbledelsen har vært harde i forhandlingene, og direktør Oliver Kahn har tidligere uttalt at Lewandowski «definitivt skal være i Bayern neste sesong».

Lewandowski håper Bayern respekterer hans ønske.

– Det er klart for meg at en overgang er den beste løsningen for begge parter. Jeg håper ikke de vil beholde meg bare for at de kan, fortsatte han.

Barcelona-linket

Barcelona har vært hyppig nevnt som et mulig neste stoppested for polakken.

Mandag bekreftet Bayern at også den franske midtbanespilleren Corentin Tolisso forlater klubben. Han er på utgående kontrakt og forlater vederlagsfritt.

Den tyske klubben har de siste dagene blitt linket til Liverpool-ving Sadio Mané, som har ett år igjen av kontrakten med Premier League-klubben.

