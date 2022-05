Frankrikes sportsminister skylder på Liverpool-fans etter CL-kaoset

– Vi er ekstremt lei for at de ikke kom seg inn på Stade de France, sier idrettsministeren Amelie Oudea-Castera.

Hun legger samtidig vekt på at kaoset skyldes engelske supportere som kom til Paris med falske billetter, og at det var årsaken til at kampen ble satt i gang 37 minutter for sent.

Frankrikes innenriksminister, Gérald Darmanin, sier at politiets resolutte innblanding hindret at det gikk liv tapt utenfor stadion i timene og minuttene før kampstart.

Han mener billettkaoset skyldes at Liverpool-supporterne i hovedsak var utstyrt med papirbilletter, mens Real Madrid-tilhengerne hadde elektroniske billetter.

Darmanin erkjenner at enkelte polititjenestemenn hadde brukt tåregass for å roe gemyttene, men at de ikke kunne lastes for dette.

– Den beslutningen ble tatt for å redde liv, sier innenriksministeren.

I Storbritannia uttrykte en talsmann for statsminister Boris Johnsen skuffelse over politiets handlemåte lørdag kveld.

– Vi er svært skuffet over hvordan de (Liverpool-supporterne) ble behandlet, sier talsmannen, ifølge AFP.

