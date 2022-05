Sjokkert over skandale-scener. Sira Myhre og KFUM-trener Isnes blant øyenvitnene

Liverpool har bedt om en gransking av behandlingen klubbens supportere ble utsatt for før finalen like nord for Paris, men Det europeiske fotballforbundet (Uefa) skylder på problemer med falske billetter. Samtidig kritiserer Frankrikes innenriksminister oppførselen til Liverpool-supporterne.

Kaoset utenfor Stade de France forsinket finalen med 36 minutter, en finale som Real Madrid til slutt vant 1–0.

Norges fotballpresident Lise Klaveness var ringside og følte seg utrygg.

Kan dette gå bra?

France Soccer Champions League Final Liverpool-supportere med gyldig billett prøver å komme inn. (Christophe Ena/AP)

– Jeg har aldri før tenkt «går det bra?». Det var rett og slett for mange supportere som ikke slapp inn før kampstart. Det var vanskelig å holde kontroll. Jeg kan ikke skjønne hvordan de skulle kunne holde kontroll, sier Norges Fotballforbunds øverste leder til VG.

Nasjonalbibliotekar, Liverpool-supporter og Dagsavisens spaltist Aslak Sira Myhre feiret 49-årsdagen sin på areaen.

Han var tidlig på plass inne på stadion. Han har skrevet en detaljert skildring på Facebook hvordan han opplevde det:

– Tusenvis av Liverpool supportere som allerede hadde vist billett en gang og trodde de var på trygg grunn, sto fortvila utenfor gjerdene og blei holdt tilbake av opprørspoliti med batonger, skjold og visir. Klokka tikka stadig nærmere kampstart, og alle portene var stengt. Jeg veit ikke hvorfor det var sånn. Kort tid åpna eller brast inngangen, og folk strømma inn. Da slapp politiet løs tåregass, batonger og jaga folk med slag og spark. Jeg blei redd, og gikk inn til setet mitt, faktisk redd for å bli jaga fra stadion. Den neste timen kom fansen inn på setene rundt meg. Det var unger og gamle damer som kom gråtende inn med tåregass i øynene. Folk var i sjokk, forbanna og redde. Og for hver gang løgnen om for seint ankomne publikummere blei gjentatt, jo mer forbanna blei de som visste hva som faktisk pågikk, skriver Sira Myhre.

Aslak Sira Myhre feiret 49-årsdagen sin på Stade de France. (Privat)

66 personer er anholdt, og ytterligere 39 personer er pågrepet, opplyste Frankrikes innenriksdepartement søndag.

Uefa hevder at flere tusen fans hadde kjøpt falske billetter til CL-finalen, og at de falske billettene som ikke fungerte i billettkontrollen, forårsaket forsinkelsen.

Isnes var tidlig ute

KFUM-trenerne Jørgen Isnes og Johannes Moesgaard var også på plass, begge dedikerte Liverpool-supportere. De var tidlig inne på stadion og så ikke konfrontasjonene utenfor.

– Men vi stusset over at så få Liverpool-supportere var på plass mens Real Madrid-fansen satt ringside inne på stadion. Vi hadde vært på Liverpools samling nede i byen før kampen og der gikk det fredelig for seg, så har jeg skjønt at mange dessverre fikk en ubehagelig opplevelse, sier Jørgen Isnes til Dagsavisen.

Søndag var duoen tilbake til Oslo. Og forbereder byderbyet mot Skeid på Ekeberg mandag.

KFUM-trenerne Jørgen Isnes og Johannes Moesgaard på vei til Stade de France lørdag kveld. De er blant Liverpool-venner. (Privat)

Liverpool ber om gransking

Liverpool meldte søndag at de er ekstremt skuffet over hva klubbens supportere ble utsatt for.

– Dette er den største kampen i europeisk fotball, og supportere burde ikke måtte oppleve de scenene vi har sett i kveld. Vi har offisielt bedt om en formell granskning av hva som skapte disse uakseptable problemene, skriver klubben i en pressemelding.

– Jeg så sjølsagt ikke alt som skjedde. Men det jeg så var noen av de roligste engelske fotballfansen jeg noensinne har sett. I byen, på stadion og på vei ut og inn. Jeg så ingen Liverpool-supportere som laga trøbbel eller slåss. Men jeg så mange som blei behandla som kriminelle, fra starten i sentrum av Paris og ut på stadion. Og jeg veit at jeg måtte sitte i to timer inne i en hotellobby mens tåregassen lå som røyk i gatene utafor, og med jevne mellomrom seig inn i hotellet. Det var et oppgjør i gatene utafor, men det var mellom fransk politi og franske ungdommer. Ikke fotballsupportere, skriver Sira Myhre videre.

Skal ha OL i 2024

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin retter pekefingeren mot Liverpool-supporterne og sier at «tusenvis av britiske supportere enten uten billetter eller med falske billetter presset seg gjennom og noen ganger oppførte seg voldelig mot vaktene».

Samtidig peker regjeringens politiske motstandere på større problemer.

– Det er bekymringsfullt fordi vi ser at vi ikke er forberedt på begivenheter som De olympiske leker i 2024, sier venstrelederen Jean-Luc Mélenchon til BFMTV.

Ytre høyre-leder Larine Le Pen gir uttrykk for det samme.

– Frankrike er ikke lenger i stand til å organisere store begivenheter uten at ting utarter, sier hun til RTL.

«Fra fest til fiasko»

Heller ikke pressen er nådig. Le Monde skriver at festen før finalen ble forvandlet til kaos, mens overskriften i sportsavisen L’Equipe er «fra fest til fiasko».

Liverpool Echo hevder at kaoset skyldtes dårlig organisering og ikke Liverpool-fansen.

– Uefas skamløse forsøk på å kontrollere Liverpool-narrativet viser at de aldri vil lære, skriver regionavisen.





Real Madrids Luka Modric og Eder Militao feirer med trofeet i Paris lørdag kveld. (LEE SMITH/Reuters)





Anført av matchvinnere i keeper Thibaut Courtois og Vinicius Junior slo Real Madrid Liverpool i Champions League-finalen.

Real Madrid forbedret med det sin egen rekord i antall titler i den gjeveste europacupen. Den spanske tittelgrossisten står med 14 trofeer. Årets triumf var den første siden 2017/18-sesongen, da Real vant for tredje år på rad.

Også da var det Liverpool som ble slått. Den engelske klubben hadde håp om revansje, styrte banespillet, men klarte aldri å overliste Thibaut Courtois. Den belgiske keeperen var en gigant.

