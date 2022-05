Seieren glapp for LSK etter at tidligere LSK-spiller Moses berget poeng for Tromsø

Tross poengtapet tar LSK ferie som ubeseirede på toppen av eliteserietabellen. Kanarifuglene har to poengs luke til serietoer Molde. Tromsø ligger på tiendeplass på tabellen etter ni spilte kamper.

Søndag så det lenge ut til at en real snuoperasjon i annen omgang hadde berget de tre poengene for Lillestrøm. En keepertabbe av Tromsø-keeper Jakob Haugaard banet vei for Ifeanyi Matthews utligning til 1-1, og deretter satte Vetle Dragsnes inn 2-1 etter et strålende angrep av bortelaget.

I siste minutt steg så tidligere LSK-spiss Ebiye Moses til værs på bakerste stolpe og stanget inn 2-2-målet på et frispark. Etter kampen var flere av gjestenes spillere forbannede på dommer Marius Hansen Grøtta. Spissen Akor Adams ble belønnet med gult kort for protestene.

LSK startet kampen uten to av sine største profiler. Kaptein Gjermund Åsen slet med sykdom, mens islandske Hólmbert Fridjónsson var foretrukket i angrepet foran nevnte Adams. Sistnevnte kom inn etter pause.

