Molde tok innpå Lillestrøm med overbevisende seier over Bodø/Glimt

Å være så langt bak tabelltopp har de siste sesongene vært sjeldent kost for Glimt, som riktignok har én kamp mindre spilt enn Lillestrøm, men avstanden er ikke godt nytt for nordlendingens jakt på sin tredje strake serietittel.

Avstanden kunne riktignok vært større. Lillestrøm ledet over Tromsø, som på overtid satte inn 2-2.

Glimt hadde flere gode muligheter mot Molde, men det var vertene som fant nettmaskene oftest. Scoringer fra Magnus Grødem og David Fofana, samt et selvmål fra Magnus Høibråten, holdt til 3-1-seier for blåtrøyene. Joel Mvuka scoret for Glimt.

Seieren gjør at Molde passerer Viking og inntar 2.-plassen. Avstanden opp til Lillestrøm, som har spilt like mange kamper som moldenserne, er to poeng.

[ Seieren glapp for LSK etter at tidligere LSK-spiller Moses berget poeng for Tromsø ]

Nok et Grødem-mål

Magnus Grødem har vist målteft i det siste, og det kun tre minutter før rogalendingene fant nettmaskene igjen. David Fofana fant Grødem som kontant satte ballen i mål fra kort hold.

Gjestens første store sjanse kom da Sondre Sørli fikk vippet ballen forbi keeper fra skrått hold, men Molde-stopper Benjamin Tiedemann Hansen fikk avverget at ballen endte hos Runar Espejord: Like etterpå var Ulrik Saltnes nære med et hodestøt som endte like over tverrliggeren.

Molde ledet 1-0 til pause, men Glimt kunne ha sikret balanse i regnskapet like etter sideskiftet. I det 47. minutt måtte Jacob Karlstrøm opp med hansken for å avverge et godt forsøk fra Sørli.

[ Sarpsborg smadret Jerv – fjerde strake tap for eliteseriedebutanten ]

Elendig corner ble mål

Molde sliter med skader for tiden, og skadelista ble lengre da Martin Bjørnbak landet for kjært og holdt seg til ankelen like etter pause.

Vertene presset på for økt ledelsene, og gjestene hadde tidvis nok med å forsvare seg. Magnus Wolff Eikrem hadde et godt forsøk som Nikita Haikin fikk avverget, men da Eikrem noe senere servert Fofana, måtte Glimts sisteskanse gi tapt, og dermed var 2-0 et faktum etter timen spilt.

Glimts scoring kom etter en elendig cornervariant fra Molde som endte med at Gilbert Koomson spilte gjennom Joel Mvuka. 19-åringen bommet først alene mot Karlstrøm, men fikk ballen tilbake og trillet den i mål.

[ Sen utligning reddet AaFK-poeng i Haugesund ]

Utrolige sjanser

Glimt-spiller Marius Høibråten fikk nettsus kvarteret før slutt, men i feil vei. Stopperen styrte et lavt innlegg i eget mål på klønete vis, og Molde kunne slippe jubelen løs for 3-1.

At det ikke sto 3-2 på måltavla i sluttminuttene, var smått utrolig. Glimt fikk en eventyrlig trippelsjanse, men Molde-forsvaret fikk avverget forsøkene fra Saltnes og Victor Boniface.

Høibråtens selvmål ble kampens siste, og dermed endte det 3-1. Molde møter Odd borte i neste runde etter landslagspausen, mens Glimt tar turen til Kristiansund.

---

Kampfakta:

Eliteserien menn søndag, 9. runde:

Molde – Bodø/Glimt 3-1 (1-0)

Aker Arena, 6156 tilskuere.

Mål: 1-0 Magnus Grødem (3), 2-0 David Fofana (59), 2-1 Joel Mvuka (65), 3-1 Marius Høibråten (selvmål 76).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Sivert Mannsverk, Birk Risa, Magnus Wolff Eikrem, Molde.

Lagene:

Molde (3-5-2): Jacob Karlstrøm – Martin Bjørnbak (Eirik Haugan fra 49.), Benjamin Tiedemann Hansen, Birk Risa – Erling Knudtzon, Emil Breivik, Sivert Mannsverk, Magnus Grødem (Johan Bakke fra 88.), Kristoffer Haugen – Magnus Wolff Eikrem (Niklas Ødegård fra 72.), David Fofana.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Brede Moe, Marius Høibråten, Brice Wembangomo – Hugo Vetlesen, Elias Kristoffersen Hagen (Gaute Vetti fra 83.), Ulrik Saltnes – Sondre Sørli (Joel Mvuka fra 62.), Runar Espejord (Victor Boniface fra 62.), Amahl Pellegrino (Gilbert Koomson fra 62.).

---