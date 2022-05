Qatar forventer 200.000 flypassasjerer daglig i fotball-VM

Ifølge Qatar Airways-sjef Akbar Al Baker forventer Hamad internasjonale lufthavn og Doha internasjonale lufthavn mer enn en dobling i antallet daglige reisende.

Baker sier at flyselskapet vil redusere antall flyreiser til destinasjoner som er «irrelevante» for mesterskapet, slik at det åpnes for flere flyreiser fra land som deltar.

For å lette på trykket har flere arabiske flyselskaper gått sammen om å sende mer enn 160 daglige fly til Qatar. Mange av avgangene skal skje fra nærliggende byer i Midtøsten, noe som muliggjør dagsturer for flere tilskuere og følgelig reduserer etterspørselen etter overnatting.

Qatar har anslått at over 1,4 millioner mennesker vil besøke den lille golfstaten når fotball-VM spilles mellom 21. november og 18. desember.

